Водителей на севере Бурятии призвали к взаимоуважению

На севере Бурятии сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей к взаимному уважению на дорогах. Профилактические мероприятия прошли в посёлка Нижнеангарск и Новый Уоян, где ранее произошли смертельные ДТП.В беседе с автомобилистами стражи порядка разъясняли основные ошибки и нарушения ПДД, совершаемые участниками дорожного движения.- Невнимательность за рулём транспортных средств и пренебрежение скоростным режимом, зачастую, приводят к аварийным ситуациям, - отметили автоинспекторы.Водителям рекомендовали выбирать безопасную скорость движения, учитывать погодные и дорожные условия, следить за дорожной обстановкой и пользоваться ремнями безопасности. Отдельное внимание сотрудники Госавтоинспекции уделили проблеме пьянства за рулём и призвали участников акции исключить факты управления транспортом в состоянии опьянения.Водители с пониманием отнеслись к профилактическому мероприятию Госавтоинспекции и поделились своим опытом безопасного участия в дорожном движении. Они согласились с тем, что взаимное уважение является залогом безопасности на дорогах.