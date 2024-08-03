В Улан-Удэ разобрали бомжатник в кустах

Уборка проводили в рамках экоакции
Сотрудники комитета по экономическому развитию и комитета по транспорту мэрии Улан-Удэ убрались на улице Октябрьская вдоль трамвайных путей. Также они разобрали места обоснования бомжей.
- В зелёных зарослях обосновались бомжи, были расчищены места, где они создали себе лежанки, убран бытовой мусор, среди которого были и обувь, и использованные шприцы, - сообщили в администрации Железнодорожного района.
Уборка проводилась в рамках акции «Чистый четверг», теперь улица Октябрьская очищена от мусора, в том числе и опасного.
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