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В Улан-Удэ разобрали бомжатник в кустах

В Улан-Удэ разобрали бомжатник в кустах
Общество,  Фото:Администрация Железнодорожного района
Уборка проводили в рамках экоакции

Сотрудники комитета по экономическому развитию и комитета по транспорту мэрии Улан-Удэ убрались на улице Октябрьская вдоль трамвайных путей. Также они разобрали места обоснования бомжей.

- В зелёных зарослях обосновались бомжи, были расчищены места, где они создали себе лежанки, убран бытовой мусор, среди которого были и обувь, и использованные шприцы, - сообщили в администрации Железнодорожного района.

Уборка проводилась в рамках акции «Чистый четверг», теперь улица Октябрьская очищена от мусора, в том числе и опасного.

уборка

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