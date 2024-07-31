В Улан-Удэ сторожа восстановили в должности через суд

Жителя Улан-Удэ в январе 2023 года уволили с должности сторожа по п.5 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей. Мужчина не согласился с этим и обратился в суд с иском к войсковой части с требованием восстановить его в должности, а также выплатить среднюю заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.Октябрьский районный суд отказал бывшему сторожу в удовлетворении иска. Тогда он подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда первой инстанции.Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Бурятии к участию в деле в качестве соответчика привлекли ФКУ «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Забайкальскому краю».- Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что спор между сторонами судом первой инстанции разрешён неправильно, отменил решение суда первой инстанции, восстановил истца на работе в прежней должности, взыскал средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда, - сообщает Верховный суд Бурятии.При этом судебная коллегия указала, что за каждый проступок мужчина уже привлекался работодателем к дисциплинарной ответственности в виде выговора.