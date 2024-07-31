31 июля

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В Бурятии осуждённые будут изготавливать войлочные стельки

В Бурятии осуждённые будут изготавливать войлочные стельки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они будут трудиться во вторую смену

Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетил председатель СПОК «Темник». Он осмотрел цех по изготовлению технического войлока и свободные производственные помещения. Также ему представили образцы производимой продукции.

- По итогам переговоров достигнута договорённость об установке станка по изготовлению войлочных стелек в цехе по изготовлению технического войлока для увеличения объёма производства, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

В ведомстве отметили, что это позволит дополнительно трудоустроить осуждённых для вывода во вторую смену.
осужденные колония

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