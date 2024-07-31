В Бурятии осуждённые будут изготавливать войлочные стельки

Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетил председатель СПОК «Темник». Он осмотрел цех по изготовлению технического войлока и свободные производственные помещения. Также ему представили образцы производимой продукции.- По итогам переговоров достигнута договорённость об установке станка по изготовлению войлочных стелек в цехе по изготовлению технического войлока для увеличения объёма производства, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.В ведомстве отметили, что это позволит дополнительно трудоустроить осуждённых для вывода во вторую смену.