В Бурятии осуждённые будут изготавливать войлочные стельки

Они будут трудиться во вторую смену
Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетил председатель СПОК «Темник». Он осмотрел цех по изготовлению технического войлока и свободные производственные помещения. Также ему представили образцы производимой продукции.
- По итогам переговоров достигнута договорённость об установке станка по изготовлению войлочных стелек в цехе по изготовлению технического войлока для увеличения объёма производства, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В ведомстве отметили, что это позволит дополнительно трудоустроить осуждённых для вывода во вторую смену.
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Они будут трудиться во вторую смену
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