Жительница Бурятии не хотела выписываться из чужой квартиры

Собственнику пришлось решать вопрос через суд
Кяхтинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя о признании утратившим право пользования жилым помещением.
Установлено, что в жилом помещении, находящемся в собственности мужчины, по просьбе его знакомых была зарегистрирована женщина. Однако затем добровольно с регистрационного учёта он сниматься не захотела. Этим она нарушала права собственника во владении, пользовании и распоряжении своим имуществом.
В суде сообщили, что в жилом помещении личных вещей женщины не имелось, в спорном доме она никогда не проживала. Регистрация жительницы Бурятии была связана с её трудоустройством, это было подтверждено свидетельскими показаниями.
Суд пришёл к выводу об удовлетворении требований истца, признав ответчика утратившим права пользования жилым помещением.
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