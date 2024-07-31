Жительница Бурятии не хотела выписываться из чужой квартиры

Кяхтинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя о признании утратившим право пользования жилым помещением.Установлено, что в жилом помещении, находящемся в собственности мужчины, по просьбе его знакомых была зарегистрирована женщина. Однако затем добровольно с регистрационного учёта он сниматься не захотела. Этим она нарушала права собственника во владении, пользовании и распоряжении своим имуществом.В суде сообщили, что в жилом помещении личных вещей женщины не имелось, в спорном доме она никогда не проживала. Регистрация жительницы Бурятии была связана с её трудоустройством, это было подтверждено свидетельскими показаниями.Суд пришёл к выводу об удовлетворении требований истца, признав ответчика утратившим права пользования жилым помещением.