31 июля

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Эрмитаж покажет в Бурятии шедевры буддийского искусства

Эрмитаж покажет в Бурятии шедевры буддийского искусства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям республики представят живописный образ Чингисхана

С 13 августа в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Шедевры буддийского бурятского искусства из Государственного Эрмитажа» (6+). Она пройдёт в музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова.

Выставка приурочена к открытию II международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» (0+) и 260-летию основания института Пандито Хамбо-лам России. Посетителям покажут редчайшие памятники буддийской культуры, включая живописный образ Чингисхана и археологические находки из средневекового городища Кондуй.

Также будут представлены дары, поднесённые ориенталисту князю Э.Э. Ухтомскому, сопровождавшему цесаревича Николая, во время поездки в Сибирь в 1891 году, и редкие образцы бурятской буддийской живописи из коллекции Э.Э. Ухтомского, происходящие из Анинского дацана. Его коллекция в 1900 году получила большую золотую медаль на всемирной выставке в Париже.

Выставка будет работать с 13 августа по 17 ноября, сообщили в национальном музее РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия буддизм выставка форум

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