В Улан-Удэ перекроют железнодорожные переезды

Читинский закроют в ночь со 2 на 3 августа
В столице Бурятии проведут ремонт путей необщего пользования Улан-Удэнского ЛВРЗ. В связи с этим запланирован ремонт железнодорожных переездов.
Как сообщает администрация Железнодорожного района, движение для автотранспорта через железнодорожные переезды в районе улицы Трактовой будет закрыто согласно графику проведения ремонта.
«Читинский переезд» - ремонтные работы: начало – 2 августа в 20:00; завершение – 3 августа в 8:00.
Ж/д переезд «БРиТ ГПТУ № 2»: начало - 10 августа в 20:00; завершение - 11 августа в 8:00. Объезд через ул. Шаляпина.
Ж/д переезд «СМП-834» - ремонтные работы: начало - 1 сентября в 8:00; завершение - 6 сентября в 20:00. Объезд по ул. Трактовой, через ул. Моховая на ул. Шаляпина.
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