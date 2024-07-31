В селе Бурятии построили общежитие для техникума

На строительство ушло 100 миллионов рублей
В республиканском межотраслевом техникуме в Заиграевском районе Бурятии построили первое в регионе двухэтажное модульное общежитие. Строительство объекта обошлось в 100 миллионов рублей. Деньги были получены в рамках единой дальневосточной субсидии.
Также в техникуме появилось шесть мастерских, оборудованных по последнему слову техники. Четыре из них располагаются в Новоильинске, и две – в Новобрянском филиале. Об этом сообщает районное издание «Вперёд».
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