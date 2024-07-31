В дацане Бурятии возродят мистерию «Цам»

Она не проводилась здесь целых 90 лет
В Сартуул-Булагском дацане Джидинского района Бурятии впервые за 90 лет пройдёт мистерия «Цам». Религиозное служение состоится 14 сентября.
- Сакральный смысл этой древнейшей религиозной традиции заключается в даровании всем живым существам благословения и очищения на лучший путь в этой жизни, устранение всех препятствий: внутренних и внешних. А для усопших – освобождение от пребывания в плохих участях, получение рождения в благих уделах, - сообщили в администрации района. - Цам – это танец божеств, в котором уничтожается весь негатив окружающего пространства.
Прикоснуться к сакральным таинствам мистерии «Цам» в Сартуул-Булагском дацане могут все желающие.
Возрастное ограничение: 6+.
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