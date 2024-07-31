31 июля

Популярное

В дацане Бурятии возродят мистерию «Цам»

В дацане Бурятии возродят мистерию «Цам»
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Она не проводилась здесь целых 90 лет

В Сартуул-Булагском дацане Джидинского района Бурятии впервые за 90 лет пройдёт мистерия «Цам». Религиозное служение состоится 14 сентября.

- Сакральный смысл этой древнейшей религиозной традиции заключается в даровании всем живым существам благословения и очищения на лучший путь в этой жизни, устранение всех препятствий: внутренних и внешних. А для усопших – освобождение от пребывания в плохих участях, получение рождения в благих уделах, - сообщили в администрации района. - Цам – это танец божеств, в котором уничтожается весь негатив окружающего пространства.

Прикоснуться к сакральным таинствам мистерии «Цам» в Сартуул-Булагском дацане могут все желающие.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Джидинский район буддизм Цам

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Эрмитаж покажет в Бурятии шедевры буддийского искусства
Эрмитаж покажет в Бурятии шедевры буддийского искусства
Общество, 31.07.2024
Жителям республики представят живописный образ Чингисхана
В Улан-Удэ перекроют железнодорожные переезды
В Улан-Удэ перекроют железнодорожные переезды
Общество, 31.07.2024
Читинский закроют в ночь со 2 на 3 августа
В дацане Бурятии возродят мистерию «Цам»
В дацане Бурятии возродят мистерию «Цам»
Общество, 31.07.2024
Она не проводилась здесь целых 90 лет
На районных дорогах Бурятии восстанавливают покрытие
На районных дорогах Бурятии восстанавливают покрытие
Общество, 31.07.2024
Работы проводятся в Бичурском районе
В селе Бурятии построили общежитие для техникума
В селе Бурятии построили общежитие для техникума
Общество, 31.07.2024
На строительство ушло 100 миллионов рублей
Жительница Бурятии не хотела выписываться из чужой квартиры
Жительница Бурятии не хотела выписываться из чужой квартиры
Общество, 31.07.2024
Собственнику пришлось решать вопрос через суд
В Бурятии собрались музееведы со всей России
В Бурятии собрались музееведы со всей России
Общество, 31.07.2024
Сперва делегация музееведов отправилась в одно из самых значимых мест для буддистов России – Иволгинский дацан
В Забайкалье освятили буддийскую святыню
В Забайкалье освятили буддийскую святыню
Общество, 31.07.2024
Камни с тибетскими надписями были найдены неподалёку от Арахлея
Монгольский сумоист стал 73-м великим чемпионом Японии
Монгольский сумоист стал 73-м великим чемпионом Японии
Общество, 31.07.2024
Спортсмен выиграл свой 10-й «Кубок императора»
В райцентре Бурятии достраивают новую поликлинику
В райцентре Бурятии достраивают новую поликлинику
Общество, 31.07.2024
Строительство поликлиники в селе Сосново-Озёрское выходит на финишную прямую
В Бурятии стоимость проезда в общественном транспорте снижена до конца сентября
В Бурятии стоимость проезда в общественном транспорте снижена до конца сентября
Общество, 31.07.2024
Выгода горожан уже составила более двух миллионов рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^