На районных дорогах Бурятии восстанавливают покрытие

Работы проводятся в Бичурском районе
В Бичурском районе Бурятии продолжается ремонт дорог. Вчера, 30 июля, хозяйственно-транспортный отдел начал работы по восстановлению дорожного покрытия на автодороге, ведущей к селу Поселье от моста через реку Хилок.
Сегодня, 31 июля, ХТО приступили к грейдированию автодорог в селе Бичура. Об этом сообщает администрация района.
Напомним, что ранее в Бичурском районе провели восстановительные работы
на дорогах, повреждённых из-за сильных дождей.
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Работы проводятся в Бичурском районе
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