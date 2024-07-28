28 июля

27 июля

26 июля

Популярное

В Бурятии на сутки перенесли рейс из Таксимо в Улан-Удэ

В Бурятии на сутки перенесли рейс из Таксимо в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Оттуда отложили и вылет в Красноярск

Байкальская транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейсов. Как  сообщили в официальном telegram-канале ведомства, 28 июля в аэропорту Таксимо задержали вылет рейса авиакомпании «Ангара» из Таксимо в Улан-Удэ. Его перенесли на сутки – на 11:50 29 июля.

Самолёт авиакомпании «КрасАвиа» тоже вылетит из Таксимо в Красноярск на сутки позже – в 15:45 29-го числа. О причинах задержки ничего не сообщается.

В аэропорту Улан-Удэ пояснений  «Байкал-Daily» пока не дали, так как «нет информации от авиакомпании «Ангара». Но на онлайн-табло аэропорта выполнение рейса Улан-Удэ – Таксимо за 28 июля (он должен был вылететь ещё в 9:05 утра) заявлено на 15:50 29-го. Расчётное время прибытия обратного за 28 июля (его и контролирует прокуратура) заявлено почему-то на 15:20 29 июля.

Прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В случае нарушения прав в период ожидания рейса пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору.

На что рассчитывать пассажирам

Согласно пункту 99 ФАП при отмене рейса из-за неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам изменения маршрута перевозки авиакомпания обязана  предоставить комнату матери и ребёнка пассажиру с ребёнком до семи лет, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте и обеспечить прохладительными напитками при задержке рейса более чем на два часа. 

Если ждать приходится более четырёх часов, людей должны  обеспечить горячим питанием, разместить в гостинице (при ожидании вылета рейса более восьми часов днём и более шести –  ночью), доставить транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы плюс организовать хранение багажа в камере хранения в пункте отправления.

Аэропорт "Байкал" Таксимо прокуратура задержка авиарейса авиация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на сутки перенесли рейс из Таксимо в Улан-Удэ
В Бурятии на сутки перенесли рейс из Таксимо в Улан-Удэ
Общество, 28.07.2024

Оттуда отложили и вылет в Красноярск

Лама из Бурятии напомнил прогноз и дал советы на 2024 год
Лама из Бурятии напомнил прогноз и дал советы на 2024 год
Общество, 28.07.2024
Некоторые его предсказания уже сбываются 
В Бурятии через несколько дней вырастут пенсии
В Бурятии через несколько дней вырастут пенсии
Общество, 28.07.2024
Жителям республики объяснили, кого коснётся скорая индексация 
В Улан-Удэ собака стала жертвой неправильной стерилизации
В Улан-Удэ собака стала жертвой неправильной стерилизации
Общество, 28.07.2024
Из-за неё животное лишилось одной почки
Жителям Бурятии посоветовали скорее запастись дровами
Жителям Бурятии посоветовали скорее запастись дровами
Общество, 28.07.2024
С наступлением холодов они подорожают
Первый летний месяц в Бурятии оказался на редкость дождливым
Первый летний месяц в Бурятии оказался на редкость дождливым
Общество, 28.07.2024
В некоторых районах в июне выпала двухмесячная норма осадков

Школьную форму в Бурятии подведут под ГОСТ
Школьную форму в Бурятии подведут под ГОСТ
Общество, 28.07.2024
Жителям республики объяснили, как теперь придётся одевать детей
В Бурятии на два дня зарядят дожди с грозами
В Бурятии на два дня зарядят дожди с грозами
Общество, 28.07.2024
При этом в республике сохранится сильная жара
В Бурятии сельчане переплачивают за поездки в соседний район
В Бурятии сельчане переплачивают за поездки в соседний район
Общество, 28.07.2024
Баунтовцам приходится разоряться сразу на билет до Улан-Удэ
Жители Бурятии продолжают изнывать в жутких очередях за детским гражданством
Жители Бурятии продолжают изнывать в жутких очередях за детским гражданством
Общество, 28.07.2024
Некоторые никак не могут пробиться в паспортный стол ради заветного штампа

«Насчитывали и по 6, и по 12 тысяч»: В Бурятии северяне взбунтовались против захвата Слюдянских озёр
«Насчитывали и по 6, и по 12 тысяч»: В Бурятии северяне взбунтовались против захвата Слюдянских озёр
Общество, 28.07.2024
За отдых там с местных жителей внезапно потребовали космические суммы
В столице Бурятии после дождей опасно поднимается Селенга
В столице Бурятии после дождей опасно поднимается Селенга
Общество, 28.07.2024
За сутки она повысилась сразу на 36 сантиметров
В Бурятии продолжают разбираться с проседающей сельской школой за 300 миллионов
В Бурятии продолжают разбираться с проседающей сельской школой за 300 миллионов
Общество, 28.07.2024
Власти уверяют, что зданию оскандалившейся СОШ ничего не угрожает
В Бурятии участников походов призвали регистрироваться в МЧС
В Бурятии участников походов призвали регистрироваться в МЧС
Общество, 28.07.2024

Их просят делать это для собственной безопасности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^