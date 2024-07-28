В Бурятии на сутки перенесли рейс из Таксимо в Улан-Удэ

Оттуда отложили и вылет в Красноярск

Байкальская транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейсов. Как сообщили в официальном telegram-канале ведомства, 28 июля в аэропорту Таксимо задержали вылет рейса авиакомпании «Ангара» из Таксимо в Улан-Удэ. Его перенесли на сутки – на 11:50 29 июля.

Самолёт авиакомпании «КрасАвиа» тоже вылетит из Таксимо в Красноярск на сутки позже – в 15:45 29-го числа. О причинах задержки ничего не сообщается.

В аэропорту Улан-Удэ пояснений «Байкал-Daily» пока не дали, так как «нет информации от авиакомпании «Ангара». Но на онлайн-табло аэропорта выполнение рейса Улан-Удэ – Таксимо за 28 июля (он должен был вылететь ещё в 9:05 утра) заявлено на 15:50 29-го. Расчётное время прибытия обратного за 28 июля (его и контролирует прокуратура) заявлено почему-то на 15:20 29 июля.

Прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В случае нарушения прав в период ожидания рейса пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору.

На что рассчитывать пассажирам

Согласно пункту 99 ФАП при отмене рейса из-за неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам изменения маршрута перевозки авиакомпания обязана предоставить комнату матери и ребёнка пассажиру с ребёнком до семи лет, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте и обеспечить прохладительными напитками при задержке рейса более чем на два часа.

Если ждать приходится более четырёх часов, людей должны обеспечить горячим питанием, разместить в гостинице (при ожидании вылета рейса более восьми часов днём и более шести – ночью), доставить транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы плюс организовать хранение багажа в камере хранения в пункте отправления.