Жителям республики объяснили, кого коснётся скорая индексация
С наступлением последнего летнего месяца в Бурятии увеличатся страховые пенсии. Об этом предупредили накануне в отделении социального фонда России по РБ.
Повышение коснётся работающих пенсионеров, за которых работодатели в 2023-ем уплачивали страховые взносы. Неработающим выплаты каждый год индексируют на величину инфляции. А вот у трудящихся того же возраста такой прибавки нет. Зато им полагается другая – в связи с ещё одним отработанным годом.
Перерасчёт с 1 августа сделают автоматически – никакие заявления подавать никуда не нужно. Кроме того, в республике скорректируют пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Последнюю – в случае, если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого оформили выплату, поступили средства, не учтённые ранее при её назначении.
- Августовский перерасчёт зависит от зарплаты пенсионера – чем она выше, тем больше будет пенсия. Максимальная прибавка – пенсионный коэффициент равный трём, – отметили в ведомстве.
В Бурятии через несколько дней вырастут пенсии
Общество, Фото:
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