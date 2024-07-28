В Бурятии через несколько дней вырастут пенсии

Жителям республики объяснили, кого коснётся скорая индексация



С наступлением последнего летнего месяца в Бурятии увеличатся страховые пенсии. Об этом предупредили накануне в отделении социального фонда России по РБ.



Повышение коснётся работающих пенсионеров, за которых работодатели в 2023-ем уплачивали страховые взносы. Неработающим выплаты каждый год индексируют на величину инфляции. А вот у трудящихся того же возраста такой прибавки нет. Зато им полагается другая – в связи с ещё одним отработанным годом.



Перерасчёт с 1 августа сделают автоматически – никакие заявления подавать никуда не нужно. Кроме того, в республике скорректируют пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Последнюю – в случае, если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого оформили выплату, поступили средства, не учтённые ранее при её назначении.



- Августовский перерасчёт зависит от зарплаты пенсионера – чем она выше, тем больше будет пенсия. Максимальная прибавка – пенсионный коэффициент равный трём, – отметили в ведомстве.