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В Улан-Удэ собака стала жертвой неправильной стерилизации

В Улан-Удэ собака стала жертвой неправильной стерилизации
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
Из-за неё животное лишилось одной почки

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» объявили срочный сбор средств для своей подопечной по кличке Пальма. Она попала к волонтёрам ещё в 2021 году с ожогом на спине и лёгочной чумой. До этого животное перенесло стерилизацию, которую, как выяснилось уже позже, провели неправильно. К тому же шовный материал оказался некачественным.

Пару месяцев назад зоозащитники решили сделать собаке УЗИ перед тем, как она отправится в семью. При обследовании выяснилось, что у четвероногого есть новообразование, распространившееся на правую почку.

Врачи удалили шовный материал и разросшуюся опухоль и дали месяц на обследование почки в надежде, что её удастся спасти. Но чуда не случилось – органа Пальма лишилась.

- В ближайшее время почка могла просто лопнуть из-за скопившейся жидкости, – пояснили в организации.

Чтобы оплатить операцию в клинике, нужно 7000 рублей плюс деньги на корм, килограмм которого обходится в тысячу.

- Корм назначен пожизненно – другой нельзя, поскольку это дополнительная нагрузка на оставшуюся почку, – подчеркнули в фонде. – Впереди – анализы раз в полгода, чтобы проверять её состояние. Пальма вряд ли обретёт свою семью и будет так же, как и все остальные собачки с проблемами со здоровьем, доживать оставшиеся года с нами.

Помочь посильной суммой могут все желающие. Реквизиты для перечисления средств есть на официальной странице «Собаки счастья» во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.

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