Лама из Бурятии напомнил прогноз и дал советы на 2024 год



- И в начале осени водная стихия всех немного попугает. Осадков выпадет чуть больше нормы. Больших пожаров быть не должно, но нашуметь могут отдельные случаи в частном секторе, – отмечает Олег Намжилов.



Урожай сена и зерна сулят хороший, грибов и ягоды тоже вдоволь, а вот орехов – маловато. Приплод скота ожидается выше среднего, но этого не ощутят из-за прошлогодней нехватки сена и вынужденного забоя.



- К тому же есть вероятность появления болезней среди животных – как, впрочем, и среди флоры, что в некоторой степени скажется на их численности. Болотистые места вырастут в площадях, сорной травы, ядовитых грибов, плесени, гнили также прибавится, – продолжает настоятель «Гандан Ше Дувлин». – Комаров, а особенно мошкары, станет очень много. Исчезнувшие лягушки снова начнут квакать. Чаще будут показываться и змеи. Появятся новые птицы, рыбы, мелкие зверьки и насекомые, а также те, которых давно не было видно.



Сильных ветров вряд ли стоит опасаться, а вот землетрясения возможны. Не исключено, что возрастёт число аварий, ЧП, ДТП и несчастных случаев.



К концу года всё сильно подорожает. Некоторые вещи приобретут статус дефицитных – особенно лекарства узкой специализации.



- Отдельные люди прославятся и обретут очень большой вес, вследствие чего даже смогут локально ситуацию менять в лучшую сторону. Культурная и религиозная жизнь будет вполне насыщенной и всегда на слуху. Некоторые из среды военных, силовых структур и спортсменов достигнут больших высот, – говорит Еши Намжил лама.



Люди чаще начнут менять работу и искать дополнительную. Текучка кадров усилится. Рождаемость увеличится, но, в то же время, станет больше больных детей и рожениц.



- Будет заключаться много браков, но больше станет и разводов. Численность населения в деревне немного возрастёт, в основном – за счёт открытия новых заимок или возрождения старых. Работа и деньги будут, но очень обострится нехватка рабочих рук. Особенно трудно придётся с узкими специальностями. Ожидается большой приток гостей. Ещё начнут приезжать люди издалека на постоянное место жительства, – подчёркивает настоятель дацана. – Поголовье лошадей обещает быть рекордным, но если их начнут забивать, то будем больше и сильнее болеть.



Дело в том, что лошади своим наличием и количеством символизируют Будду Медицины или Дамдина – это означает здоровье и защищённость населения от увечий.



- Если найдут им другое применение или хотя бы повременят с уничтожением (что весьма маловероятно), это положительно скажется на энергетике и карме нашего будущего. Также большую помощь для него мы окажем, если в этом году посадим как можно больше местных деревьев. Ни в коем случае не нужно сажать саженцы из других регионов и мест, в особенности заморские, – предостерегает Олег Намжилов.



В целом жизнь на деревне немного улучшится.



- Однако нам всем надо думать о более далёкой перспективе, вкладывать в своих детей больше знаний, прививать любовь к старым традициям, культурным, национальным и общечеловеческим ценностям. Нужно постараться оторвать их от смартфонов, заинтересовать реальной жизнью своего края и своих предков. Это и станет нашим вкладом в далёкую перспективу. Думаю, примерно таковой будет жизнь и во многих сёлах Бурятии, – заключил Еши Намжил лама.



Некоторые предсказания настоятеля Курумканского дацана, кстати, уже сбываются – в частности, касательно подтоплений,

- Отдельные люди прославятся и обретут очень большой вес, вследствие чего даже смогут локально ситуацию менять в лучшую сторону. Культурная и религиозная жизнь будет вполне насыщенной и всегда на слуху. Некоторые из среды военных, силовых структур и спортсменов достигнут больших высот, – говорит Еши Намжил лама.Люди чаще начнут менять работу и искать дополнительную. Текучка кадров усилится. Рождаемость увеличится, но, в то же время, станет больше больных детей и рожениц.- Будет заключаться много браков, но больше станет и разводов. Численность населения в деревне немного возрастёт, в основном – за счёт открытия новых заимок или возрождения старых. Работа и деньги будут, но очень обострится нехватка рабочих рук. Особенно трудно придётся с узкими специальностями. Ожидается большой приток гостей. Ещё начнут приезжать люди издалека на постоянное место жительства, – подчёркивает настоятель дацана. – Поголовье лошадей обещает быть рекордным, но если их начнут забивать, то будем больше и сильнее болеть.Дело в том, что лошади своим наличием и количеством символизируют Будду Медицины или Дамдина – это означает здоровье и защищённость населения от увечий.- Если найдут им другое применение или хотя бы повременят с уничтожением (что весьма маловероятно), это положительно скажется на энергетике и карме нашего будущего. Также большую помощь для него мы окажем, если в этом году посадим как можно больше местных деревьев. Ни в коем случае не нужно сажать саженцы из других регионов и мест, в особенности заморские, – предостерегает Олег Намжилов.В целом жизнь на деревне немного улучшится.- Однако нам всем надо думать о более далёкой перспективе, вкладывать в своих детей больше знаний, прививать любовь к старым традициям, культурным, национальным и общечеловеческим ценностям. Нужно постараться оторвать их от смартфонов, заинтересовать реальной жизнью своего края и своих предков. Это и станет нашим вкладом в далёкую перспективу. Думаю, примерно таковой будет жизнь и во многих сёлах Бурятии, – заключил Еши Намжил лама.Некоторые предсказания настоятеля Курумканского дацана, кстати, уже сбываются – в частности, касательно подтоплений, нехватки рабочих вернувшихся в республику из-за границы.

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) напомнил в соцсетях, каким будет этот год. Он проходит под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. Символ 2024-го вступил в свои права в первый день Сагаалгана, 10 февраля.Лама составил прогноз, в частности, для жителей Баргузинской долины. Он пообещал «переменчивое лето со множеством сюрпризов». В середине и в конце сезона возможно наводнение.