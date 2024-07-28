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Первый летний месяц в Бурятии оказался на редкость дождливым

Первый летний месяц в Бурятии оказался на редкость дождливым
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В некоторых районах в июне выпала двухмесячная норма осадков

В Бурятском гидрометцентре рассказали, каким был июнь 2024-го в Бурятии. В республике преобладала неустойчивая тёплая погода с кратковременными дождями и грозами.

Отдельные дни – 11 и 12 и 19-21 июня – выдались не только дождливыми, но и довольно холодными. Тогда столбик термометра опускался на 7-10 градусов ниже нормы.

Ночами фиксировалось от +8 до +13, на юге и в третьей декаде (с 21 по 30-ое число) – от +13 до +18°С, в северных районах и в начале месяца – от +2 до +7. На юго-западе и севере (1-3, 7-10, 12, 15, 19 и 21-22 июня) даже наблюдались заморозки – от -1 до -3.

Днём воздух прогревался до +21,+27, в сильную жару (4, 9, 15-18, 25-26 и 29-30 числа) – до +30, +33°, по Прибайкалью, северу и в юго-западных районах – до +12, +18. А вот в Муйском и Баунтовском 7-го числа отмечалось всего от +2 до +7.

Самым холодным в июне стало 21-ое число, когда в Бурятии потеплело лишь до +8, +15.

В первый летний месяц в республике выпало в полтора-два, а в Кабанске и в джидинском селе Петропавловка – в 2,5-3 раза больше месячной нормы осадков.

Обильными они также были в Баргузине, прибайкальском селе Нестерово и кабанском селе Сухая. Зато в баунтовском посёлке Багдарин июль оказался засушливым. Ветер в некоторых районах достигал 25 метров в секунду.

Июнь также отметился сильным градом и повышенной пожарной опасностью. В Хоринском, Курумканском, Муйском, Баунтовском, Баргузинском и Заиграевском районах объявляли ПО чрезвычайно высокого, пятого класса.

погода июнь дожди

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