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Школьную форму в Бурятии подведут под ГОСТ

Школьную форму в Бурятии подведут под ГОСТ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям республики объяснили, как теперь придётся одевать детей

Ещё год назад стало известно, что в 2024-ом в России утвердят ГОСТ на школьную форму. В июле 2023-го «Известия» сообщали: новый стандарт не только описывает, что входит в понятие такой формы, но и предъявляет к ней ряд требований – например, по проницаемости влаги и воздуха.

С вступлением в силу ГОСТа должно повыситься и качество самой одежды. Недавно жители сразу нескольких районов Бурятии поинтересовались, какие именно вещи теперь придётся покупать детям.
 
Разъяснили ситуацию в Минобрнауки РБ. Там отметили, что разработчик стандарта – Роскачество.
 
- По заявлениям его руководителя Максима Протасова, этот стандарт утвердят к концу 2024-го года, а вступит в силу он с середины 2025-го, – приводит ответ ведомства «Бурятия-инфо.24/7». – Роскачество подчёркивает, что в ГОСТ пропишут не вид, цвет или дизайн школьной формы, а требования к качеству и показателям безопасности. Отечественных производителей одежды для школьников обяжут выпускать её в соответствии с едиными требованиями.
 
Всё остальное предстоит решать самим школам и родительским комитетам. «ГОСТ не означает введение единой школьной формы», – добавили в министерстве. 
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