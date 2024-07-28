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Жителям Бурятии посоветовали скорее запастись дровами

Жителям Бурятии посоветовали скорее запастись дровами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
С наступлением холодов они подорожают

Жителей Бурятии призвали уже сейчас готовиться к зиме и запасаться дровами. Их ещё можно приобрести по приемлемой цене. Стоимость такого топлива повышается с наступлением холодов.
 
Основная причина – высокий спрос на него в преддверии отопительного сезона, пояснили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Норматив заготовки древесины прописан в соответствующем законе РБ: он составляет 20, а в районах крайнего севера – 40 кубометров. Чтобы получить лесосеку для этих целей, необходимо обратиться в ближайшее лесничество – как и для заключения договора купли-продажи.
 
В РАЛХ обратили внимание на то, что для рубки пригодны не только сухие деревья, объём которых стремительно сокращается, но и спелые перестойные – то есть зелёные насаждения. Их нужно заготавливать и просушивать заранее, до отопительного сезона.

Те, кто берёт древесину на лесосеках, могут посещать леса и в период действия особого противопожарного режима, строго соблюдая правила пожарной безопасности. С собой просто нужно взять подтверждающие документы.

Ранее жителей Селенгинского района Бурятии возмутил рост цен на дрова. С такой проблемой столкнулись, в частности, в селе Тохой. Люди поинтересовались в группе «Селенга-инфо.24/7», кто регулирует цены на твёрдое топливо.

- Пенсия маленькая, а дрова золотые. Как покупать их за такие деньги? Повышают и повышают, – сообщили сельчане.

В республиканской службе по тарифам (РСТ) пояснили: государство контролирует только стоимость топлива, которое реализуют компании и индивидуальные предприниматели. Частники же продают его по свободным ценам.
дрова топливо РАЛХ

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