В Бурятии продолжают разбираться с проседающей сельской школой за 300 миллионов

Власти уверяют, что зданию оскандалившейся СОШ ничего не угрожает
В июне в региональном отделении Народного фронта обратили внимание на состояние школы в иволгинском селе Гурульба. Общественники тогда заявили: она буквально уходит под землю – учебное заведение, которое открыли всего шесть лет назад, в 2018 году, построили в русле высохшей реки.
Что место для этого выбрали крайне неудачно, выяснилось лишь в 2020-ом. Активисты пояснили: при привязке типового проекта глубину залегания грунтовых вод оценили в 8 метров, но на деле оказалось в два раза меньше. Вокруг начала проваливаться земля. По словам «фронтовиков», разрушается асфальт, тротуары и даже само основание здания, которое обошлось в 300 с лишним миллионов рублей.
В СУ СКР по Бурятии даже инициировали процессуальную проверку, которую взял под контроль председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. Заинтересовались этой историей и в прокуратуре. На месте вскоре побывали сотрудники надзорного ведомства.
Специалисты, принимавшие оскандалившуюся школу, кстати, уволились. Однако в управлении капитального строительства (УКС) правительства РБ заверили: ей ничего не угрожает – мол, провалы возникли на участках сетей водоотведения на прилегающей территории. А в Госэкспертизе отметили, что под землю строение не уйдёт и объяснили, почему.
Просадку грунта теперь обещают устранить до конца следующей недели. Начальник УКС Анатолий Урбанов недавно проинспектировал работу подрядной организации. Она уже завезла щебень для уплотнения грунта и убрала плитку с пострадавших участков.
- В субботу (27 июля – прим.), когда прекратятся дожди, подрядчик сделает подсыпку, уплотнит грунт и до конца следующей недели просадку устранят. После начнётся укладка нового асфальта, – пояснил на днях Анатолий Урбанов. – Мы прошлись по школе – по ней у экспертной организации вопросов нет. Просадка фундамента отсутствует.
Проблему должны полностью решить к новому учебному году. Директор Гурульбинской СОШ Баир Гармаев подчеркнул: серьёзных нарушений, о которых говорилось ранее, «не обнаружено». «Школа находится в нормативном состоянии», – заявил он.
В Бурятии продолжают разбираться с проседающей сельской школой за 300 миллионов
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