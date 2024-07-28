28 июля

27 июля

26 июля

Популярное

В Бурятии участников походов призвали регистрироваться в МЧС

В Бурятии участников походов призвали регистрироваться в МЧС
Общество,  Фото:скриншот с видео на сайте МЧС России

Их просят делать это для собственной безопасности

На контроле главного управления МЧС России по Бурятии на вечер 27 июля находилось 49 туристских групп. Их общая численность – свыше 300 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Даже опытные туристы не могут быть уверены в том, что в походе не произойдёт непредвиденное, – подчеркнули в министерстве. – Регистрация маршрута позволяет сократить время поиска людей, попавших в беду, а также вовремя оказать квалифицированную помощь пострадавшим. Туристы обязаны информировать МЧС России о планируемых маршрутах в природной местности не менее чем за 10 дней до выдвижения.

При регистрации следует указать состав и количество участников похода, руководителей и контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и средства передвижения.

При планировании похода и перед выходом спасатели советуют уточнить прогноз погоды, подобрать подходящие экипировку и снаряжение. О возвращении группы нужно обязательно сообщить в МЧС России.

ГУ МЧС спасатели туризм горы походы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии продолжают разбираться с проседающей сельской школой за 300 миллионов
В Бурятии продолжают разбираться с проседающей сельской школой за 300 миллионов
Общество, 28.07.2024
Власти уверяют, что зданию оскандалившейся СОШ ничего не угрожает
В Бурятии участников походов призвали регистрироваться в МЧС
В Бурятии участников походов призвали регистрироваться в МЧС
Общество, 28.07.2024

Их просят делать это для собственной безопасности

В прибрежном районе Бурятии дали свободу коровам
В прибрежном районе Бурятии дали свободу коровам
Общество, 28.07.2024
Водителей просят не давить скот на дорогах
Улан-удэнцам объяснили, почему ливнёвки в городе иногда не «вывозят»
Улан-удэнцам объяснили, почему ливнёвки в городе иногда не «вывозят»
Общество, 28.07.2024
Они не в состоянии поглотить всю воду во время сильных дождей
В районе Бурятии службу доставки роллов прикрыли на 15 суток
В районе Бурятии службу доставки роллов прикрыли на 15 суток
Общество, 28.07.2024
Заведение пожалели из-за «сложного экономического положения»
Улан-удэнцы не могут дождаться обещанной горячей воды
Улан-удэнцы не могут дождаться обещанной горячей воды
Общество, 28.07.2024
ГВС в некоторых домах так и не появилось

Ни проехать ни пройти: В Улан-Удэ люди не могут подобраться к собственному дому
Ни проехать ни пройти: В Улан-Удэ люди не могут подобраться к собственному дому
Общество, 28.07.2024
Раскуроченный двор возле многоэтажки благоустраивают уже несколько месяцев
Бурятия приблизилась к десятке регионов-лидеров по выдаче ипотеки
Бурятия приблизилась к десятке регионов-лидеров по выдаче ипотеки
Общество, 28.07.2024
Средний размер жилищного кредита в республике перевалил за три миллиона 
В Бурятии предпочитают трёшки и не жалуют однушки
В Бурятии предпочитают трёшки и не жалуют однушки
Общество, 28.07.2024
Специалисты рассказали, в каких квартирах  и домах живут семьи в республике
В Бурятии сельчанин схлопотал уголовку за пьяную езду
В Бурятии сельчанин схлопотал уголовку за пьяную езду
Общество, 28.07.2024
Мужчине придётся 200 часов потрудиться на благо общества
В Бурятии ожидаются грозы и град
В Бурятии ожидаются грозы и град
Общество, 28.07.2024
Синоптики обещаю 30-градусую жару 
В Бурятии лесники собрали более пяти кубометров мусора
В Бурятии лесники собрали более пяти кубометров мусора
Общество, 27.07.2024
Людей призывают соблюдать в лесах порядок 
«Работа кипит»: Трамвайные пути в Улан-Удэ ремонтируют даже ночью
«Работа кипит»: Трамвайные пути в Улан-Удэ ремонтируют даже ночью
Общество, 27.07.2024
«Делают всё быстро и слаженно», - отметили в МУП «Управление трамвая»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^