В Бурятии участников походов призвали регистрироваться в МЧС

Их просят делать это для собственной безопасности

На контроле главного управления МЧС России по Бурятии на вечер 27 июля находилось 49 туристских групп. Их общая численность – свыше 300 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Даже опытные туристы не могут быть уверены в том, что в походе не произойдёт непредвиденное, – подчеркнули в министерстве. – Регистрация маршрута позволяет сократить время поиска людей, попавших в беду, а также вовремя оказать квалифицированную помощь пострадавшим. Туристы обязаны информировать МЧС России о планируемых маршрутах в природной местности не менее чем за 10 дней до выдвижения.

При регистрации следует указать состав и количество участников похода, руководителей и контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и средства передвижения.

При планировании похода и перед выходом спасатели советуют уточнить прогноз погоды, подобрать подходящие экипировку и снаряжение. О возвращении группы нужно обязательно сообщить в МЧС России.