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Улан-удэнский аэропорт «Байкал» приоткрыл завесу над своей грузовой программой

Улан-удэнский аэропорт «Байкал» приоткрыл завесу над своей грузовой программой
Общество,  Фото:Телеграм-канал Дмитрия Гармаева, из архива

28 июля там обслуживают целых три рейса

Улан-удэнский аэропорт «Байкал» поддерживает и активно развивает грузоперевозки. Об этом сообщил его генеральный директор Дмитрий Гармаев.

- Как обычно, помимо 14 пассажирских рейсов – в Москву, Южно-Сахалинск, Томск, Красноярск и т. д, аэропорт «Байкал» обслуживает свою грузовую программу, – написал он утром 28 июля в своём telegram-канале. – Сегодня по плану три грузовых: два рейса из Китая и один – внутри РФ.

Основными грузоперевозчиками в аэропорту Улан-Удэ являются авиакомпании «Авиастар ТУ» и S7 Cargo. Они активно используют воздушную гавань столицы Бурятии для технических посадок, а также для грузовых операций. За шесть месяцев 2024 года обработано более 6000 тонн груза.

В 2023-ем международный аэропорт «Байкал» обслужил 797 грузовых самолётов, в 2022-ом – 406. Объём обработанного груза по итогам 2023 года вырос на рекордные 67%. Это 14 с половиной тысяч тонн.

- Пик грузовой программы обычно приходится на конец года, октябрь-декабрь, – сообщал минувшей весной Дмитрий Гармаев. –Но и сейчас воздушные суда летают активно, используя инфраструктуру нашего аэропорта, в том числе –склад временного хранения таможенных товаров (СВХ). Активность увеличивается в сентябре, а пик приходится на ноябрь и декабрь, когда летят заказы на Новый год.

Также 28 июня аэропорт «Байкал» принимает и отправляет восемь пассажирских рейсов из разных городов.

Как сообщал «Байкал-Daily», 27 июля в Улан-Удэ на запасной приземлились пять бортов, направлявшихся в Иркутск. В столице Приангарья утром был сильный туман.

Аэропорт "Байкал" грузоперевозки авиация Китай "Авиастар-ТУ" S7 Cargo

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