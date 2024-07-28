Улан-удэнцам объяснили, почему ливнёвки в городе иногда не «вывозят»

На этой неделе Бурятию накрыло ненастье. В четверг, 25 июля, дождь шёл весь день и к вечеру только усилился. В итоге улицы утонули в воде, пешеходы добирались домой чуть ли не вплавь, а в городе из-за обильных осадков ввели режим повышенной готовности.
Движение трамваев по улицам Ключевская и Сахьяновой парализовало – там образовались гигантские лужи. Последствия разгула стихии ликвидировали всю ночь. Восстановительные работы продолжились на следующий день.
Автомобилисты же встали в адских пробках, которые даже сравнили с предновогодними. Кстати, на многих машинах во время дождя исчезли госномера – смытыми ливнем табличками буквально усеяло городские улицы.
В соцсетях тем временем жаловались на неработающие ливневые канализации. В комбинате по благоустройству (КБУ) объяснили, почему они иногда не справляются сразу с бурными потоками воды. Протяжённость этих сооружений в Улан-Удэ – 39 километров, а городских улиц – 525.
Ливнеприёмники, по которым осадки потом уходят в ливневые отстойники, способны одномоментно забрать в себя около 12 с половиной тысяч литров воды в секунду. Но при аномальных или затяжных дождях время её отвода увеличивается. Всё зависит от пропускной способности устройств. Где-то требуется около 30 минут, где-то – больше часа.
К примеру, 25-го числа в городе выпало более 50 мм осадков и ливнёвки справлялись с водой с задержкой. Как только закончился дождь, она начала уходить.
Определённую роль играет и рельеф.
- Дождевая вода с возвышенностей стекает на низменные участки и нагрузка на ливневые канализации на некоторых из них увеличивается, – рассказали в муниципальном центре управления (МЦУ) Улан-Удэ со ссылкой на комбинат. – Поэтому в нескольких местах при сильных дождях скапливаются лужи, которые откачивают вакуумные машины КБУ.
Ранее в МЦУ объяснили, в чём причина мощных ливней, которые настигли этим летом столицу республики и многие другие российские города. Она, как выяснилось, кроется в повышении глобальной температуры, которая увеличивает способность атмосферы удерживать влагу.
Кстати, в июне в мэрии утверждали, что настоящие озёра в городе разливаются из-за строительства новых объектов, в том числе – третьего моста через Уду на пересечении улиц Трубачеева и Сахьяновой.