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В прибрежном районе Бурятии дали свободу коровам

В прибрежном районе Бурятии дали свободу коровам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Водителей просят не давить скот на дорогах

В декабре в Бурятии в разы увеличили денежное наказание за гуляющий где попало скот. Если ранее штрафы колебались от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц, то теперь возросли до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.

Коровы, лошади, козы и другие сельхозживотные должны находиться только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под присмотром. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти.

Жители Прибайкальского района из-за новых правил столкнулись с серьёзной проблемой, поскольку в нескольких прибрежных сёлах, в частности – Турке, Горячинске и Гремячинске – пастбищ просто нет.
 
- От слова «совсем». Где должны пасти своих животных местные жители этим летом? – ещё в феврале поинтересовались сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7». – Нигде нет знаков, что выход скота на дорогу возможен. Автомобили часто несутся с большой скоростью. Аварий с каждым днём всё больше и больше.

Вопрос вновь затронули на днях в том же районном чате. Юрист райадминистрации подтвердил: в сельском поселении «Туркинское» места для выпаса коров отсутствуют из-за особенностей ландшафта. С одной стороны там горы, с другой – Байкал. А потому и привлечь владельцев к ответственности не получится.

В районной администрации добавили: после того, как сельские власти начали работу в этом направлении, «люди значительно сократили поголовье КРС». Но полностью запретить населению содержать скот также невозможно – ни по закону, ни по совести. В Центральной экологической зоне Байкальской природной территории и так действует ряд ограничения и местным жителям необходимо «поддерживать себя сельхозпродукцией для личного пользования».

Коровам решили дать свободу. Отдыхающих на Байкале и приезжих из других районов просят пониманием относиться к животным на дорогах. А ещё – снижать скорость в населённых пунктах, чтобы избежать столкновений со скотом.

Ранее прибайкальцы жаловались, что скотина им мешает и поинтересовались, как власти намерены с этим разбираться. Глава района Сергей Семёнов отметил, что пастбищами занимаются сами сельские поселения, но признал: проблема всё же есть.

- Поскольку географически эти населённые пункты прижаты к территориям Гослесфонда, участки, предназначенные для выпаса, там отсутствуют, – пояснил руководитель муниципального образования. – Перевод земель сейчас запрещает законодательство об охране Байкала.

Районный глава тогда подчеркнул: на уровне Госдумы ведётся работа по внесению соответствующих изменений в закон об охране озера, «которые, возможно, предусмотрят разрешение этой проблемы».

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