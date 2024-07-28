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В Бурятии набирает обороты промышленное производство

В Бурятии набирает обороты промышленное производство
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За месяц оно увеличилось на 22%

По данным Бурятстата, с июня 2023-го по июнь 2024-го промышленное производство (ПП) в Бурятии выросло на 14,7%, а за месяц, с мая – на 22,1%. В целом же за полгода этот показатель увеличился на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Положительная динамика наметилась в сфере добычи полезных ископаемых (+18,4%), обрабатывающих производствах (+17,9%) и энергетическом секторе (+8,6%). Небольшое (на 2,9%) снижение наблюдалось в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений

При этом за шесть месяцев в республике возросла добыча угля, металлических руд (на 27,9%) и прочих полезных ископаемых (26,7%), производство продуктов (9%), резиновых и пластмассовых (22,6%), электронных и оптических изделий, компьютеров, электрооборудования (в 2,7 раза), транспортных средств и оборудования и мебели.

Кроме того, вверх «пошли» полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (12,3%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (8,6%), а также забор, очистка и распределение воды (4,2%).

Ранее в агентстве РИА Рейтинг составили рейтинг российских субъектов по динамике ПП в январе-мае 2024-го. Бурятия оказалась на 14 месте из 85-ти. В нашей республике этот показатель достиг 115,7% (по сравнению с 2023-м). Соседняя Иркутская область в списке – 25-ая (112,5%), Забайкальский край – лишь 68-ой (102,4%).

По данным Росстата, за пять месяцев промпроизводство в стране выросло на 5,2%. На это во многом повлияла положительная динамика в обрабатывающей отрасли (+8,8%). Она отмечалась и в трёх других сферах, но в меньшей степени: на 4,4% – в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений, на 3,9% – в обеспечении электрической энергией, газом и паром и кондиционировании воздуха и на 0,2% – в добыче полезных ископаемых.
промышленное производство Бурятстат

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