В районе Бурятии службу доставки роллов прикрыли на 15 суток



В Заиграевском районе по решению суда приостановили работу заведения, занимающегося доставкой блюд японской кухни. На его владельца составили протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания»).



Как выяснилось, неделю назад, 18 июля, сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по Бурятии нагрянули в точку общепита с выездной проверкой. Специалисты выявили там нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, свидетельствующие об угрозе для жизни и здоровью населения.



С 19 июля службу доставки прикрыли. Заведение не будет работать только 15 суток – до 3 августа. Служители Фемиды учли отсутствие отягчающих обстоятельств, признание вины и раскаяние владельца, а также приняли во внимание «сложную экономическую обстановку». Постановление пока не вступило в законную силу.

