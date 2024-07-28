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В районе Бурятии службу доставки роллов прикрыли на 15 суток

В районе Бурятии службу доставки роллов прикрыли на 15 суток
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заведение пожалели из-за «сложного экономического положения»

В Заиграевском районе по решению суда приостановили работу заведения, занимающегося доставкой блюд японской кухни. На его владельца составили протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания»).

Как выяснилось, неделю назад, 18 июля, сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по Бурятии нагрянули в точку общепита с выездной проверкой. Специалисты выявили там нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, свидетельствующие об угрозе для жизни и здоровью населения.
 
С 19 июля службу доставки прикрыли. Заведение не будет работать только 15 суток – до 3 августа. Служители Фемиды учли отсутствие отягчающих обстоятельств, признание вины и раскаяние владельца, а также приняли во внимание «сложную экономическую обстановку». Постановление пока не вступило в законную силу.
Роспотребнадзор санитарно-эпидемиологическое законодательство суд

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