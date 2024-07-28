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Улан-удэнцы не могут дождаться обещанной горячей воды

Улан-удэнцы не могут дождаться обещанной горячей воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
ГВС в некоторых домах так и не появилось

Ещё в начале прошлой недели в столице Бурятии отключили горячее водоснабжение. Без него остались Железнодорожный, Октябрьский и небольшая часть Советского района.

Спустя десять дней, 25 июля, подачу ГВС возобновили. Теплоэнергетики заполнили сети и отрегулировали гидравлический режим. К вечеру 26-го в Железнодорожном районе благо цивилизации вернули в 432 дома из 449, в Октябрьском – в 728 из 808, в Советском – во все 32. В итоге оно появилось в 1192 МКД из 1289.

Остальные горожане пока кукуют без горячей воды. Ранее в ТГК-14 предупредили: она вернётся в квартиры не одновременно. Всё зависит от расстояния между домами и ТЭЦ, количества этажей, состояния внутридомовых инженерных коммуникаций и готовности самих управляющих компаний.
 
Со всеми вопросами по поводу ГВС улан-удэнцев просят звонить в диспетчерскую службу ТГК-14 по телефонам 46-69-35 или 46-69-37 или обращаться в районы эксплуатации по номерам 45-31-77 (Железнодорожный район), 33-65-22 (Октябрьский) и 21-59-52 (Советский).

В некоторых домах в Железнодорожном районе воду неожиданно дали ещё перед прошлыми выходными. Повезло, в частности, жильцам МКД, подключенных к тепломагистралям № 1 (ПВЗ и ФСК) и № 4 (Пентагон, улицы Моховая, Тропинина и Шаляпина).

Как пояснили ранее в энергокомпании, оборудование Улан-Удэнской ТЭЦ-1 запустили по команде системного оператора «для обеспечения необходимого энергобаланса в республике».

- В связи с остановкой энергоблока на Гусиноозёрской ГРЭС теплоэнергетики ТГК-14 оперативно запустили в работу Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 и выполнили переключение электрической нагрузки, тем самым обеспечив город необходимой энергомощностью, – отметили в ТГК-14. – На ТЭЦ-1 включены котлоагрегат № 7 с номинальной нагрузкой и турбина № 7 с нагрузкой 40 МВт.

В следующий раз подачу ГВС в Октябрьском районе прекратят с 21 по 25 августа включительно. В Железнодорожном плановых отключений летом больше не предвидится. Для домов, питающихся от котельных, установили индивидуальные графики.

Загорск – 10-12 мая, 14-27 августа

Заречный – 10-12 мая, 17-30 июля

Аэропорт – 10-12 мая, 14-27 августа

Сотые кварталы (котельная «Юго-Западная») – 10-12 мая, 31 июля-13 августа

Кстати, Советский район без ГВС уже два с лишним месяца и его не будет аж до 31 августа из-за реконструкции тепломагистрали № 2, от которой запитаны многоквартирные дома в центральной части города. 
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