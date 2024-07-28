Ни проехать ни пройти: В Улан-Удэ люди не могут подобраться к собственному дому



Жильцы дома № 2б на улице Краснофлотская в Улан-Удэ пожаловались на состояние прилегающей территории. Как выяснилось, ещё в феврале комитет городского хозяйства заключил с одним из ООО контракт по её благоустройству. Планировалось, что работы завершатся 1 июля, но воз и ныне там. В мае демонтировали асфальт и на этом всё остановилось.



Жалобы в мэрию остались без ответа и горожане обратились с просьбой о помощи в региональное отделение Народного фронта.



- Третий месяц у нас продолжается ремонт придомовой территории, который никак не двигается с места. Вот в таком состоянии находится двор. Ни работников, ни техники – никого, – констатировали жильцы МКД. – Ни ходить здесь невозможно, ни подъезжать. Даже «скорая» не может подъехать к подъезду.



Из-за раскуроченного асфальта и гор щебня страдают пенсионеры, родители с колясками и маломобильные люди.

Та же подрядная организация должна привести в порядок участок у дома № 44 на улице Мокрова. На облагораживание обеих территорий выделили 2 миллиона рублей.



Общественники, в свою очередь, направили обращение в прокуратуру. «Считаем недопустимым как нарушение условий контракта, так и искусственное создание сложностей и проблем людям», – заявили «фронтовики».