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Ни проехать ни пройти: В Улан-Удэ люди не могут подобраться к собственному дому

Ни проехать ни пройти: В Улан-Удэ люди не могут подобраться к собственному дому
Общество,  Фото:ОНФ
Раскуроченный двор возле многоэтажки благоустраивают уже несколько месяцев

Жильцы дома № 2б на улице Краснофлотская в Улан-Удэ пожаловались на состояние прилегающей территории. Как выяснилось, ещё в феврале комитет городского хозяйства заключил с одним из ООО контракт по её благоустройству. Планировалось, что работы завершатся 1 июля, но воз и ныне там. В мае демонтировали асфальт и на этом всё остановилось.

Жалобы в мэрию остались без ответа и горожане обратились с просьбой о помощи в региональное отделение Народного фронта.
 
- Третий месяц у нас продолжается ремонт придомовой территории, который никак не двигается с места. Вот в таком состоянии находится двор. Ни работников, ни техники – никого, – констатировали жильцы МКД. – Ни ходить здесь невозможно, ни подъезжать. Даже «скорая» не может подъехать к подъезду.
 
Из-за раскуроченного асфальта и гор щебня страдают пенсионеры, родители с колясками и маломобильные люди.
Та же подрядная организация должна привести в порядок участок у дома № 44 на улице Мокрова. На облагораживание обеих территорий выделили 2 миллиона рублей.

Общественники, в свою очередь, направили обращение в прокуратуру. «Считаем недопустимым как нарушение условий контракта, так и искусственное создание сложностей и проблем людям», – заявили «фронтовики».
благоустройство контракт жалобы прокуратура Мэрия Улан-Удэ ОНФ

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