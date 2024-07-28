Бурятия приблизилась к десятке регионов-лидеров по выдаче ипотеки

Средний размер жилищного кредита в республике перевалил за три миллиона



Представители авторитетного агентства РИА Рейтинг составили рейтинг российских регионов по развитию ипотеки. Их ранжировали по соотношению кредитов, выданных на покупку жилья за последние 12 месяцев (с 1 июня 2023-го года по 1 июня 2024-го года) к численности экономически активного населения. Кроме того, эксперты проанализировали средний размер ипотеки и долю просроченной задолженности по ней в 85 субъектах РФ (данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет – прим.).



Бурятия оказалась в списке на 14 месте. В минувший год на 1000 человек в республике приходилось 33,4 ипотечных кредитов, каждый – примерно на 3 миллиона 430 тысяч рублей. Их количество в первые пять месяцев – с января по май – увеличилось на 7,3% по отношению к аналогичному периоду 2023-го, а просрочка на начало июня составила 0,22%.



Иркутская область в перечне 22-ая – там отрицательная динамика (-18,2%), а сумма ипотеки – порядка 3 миллионов 20 тысяч. Забайкалье – 36-ое с показателями -11,1% и 3 миллиона 660 тысяч соответственно.



Возглавила рейтинг Тыва – причём уже второй год подряд. Как отмечают авторы исследования, объём выданных ипотечных кредитов (один – в среднем на 2 миллиона 600 тысяч) там вырос в 2,4 раза и оформляли их 130 человек из 1000 экономически активных – в 5 раз больше, чем в среднем по стране. В топ-10 вошли Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Башкортостан, Якутия, Удмуртия, Ханты-Мансийский АО – Югра, Татарстан, Свердловская и Новосибирская области.



Москва в этом перечне – лишь 80-ая (17,5). В российской столице выдача ипотеки сократилась на 7,5%, а её размер достиг 6 миллионов 970 тысяч рублей. Санкт-Петербург – 52-ой (-1,2% и 4 миллиона 880 тысяч).



В ушедшем году ситуация для ипотечного рынка складывалась очень удачно – 2023-ий завершился рекордными показателями и во многом этому способствовали льготные государственные программы, действовавшие на тот момент в стране. А ещё – субсидирование ставок со стороны самих застройщиков. Россиянам одобрили рекордное количество жилкредитов именно с господдержкой (более 60% от общего объёма).



А вот начало 2024-го охарактеризовалось заметным снижением динамики. В январе-мае в РФ заключили 560 тысяч таких сделок – на 15% меньше по сравнению с тем же периодом 2023-го (658 000). В денежном выражении это 2,03 и 2,42 триллиона рублей соответственно. Причина спада – меры ЦБ РФ по охлаждению рынка и сокращение льготных программ.



По оценкам специалистов, в среднем в России на 1000 человек в эти 12 месяцев приходилось порядка 25,5 ипотечных кредитов, что стало рекордом за всю историю развития ипотеки в стране. Десять лет назад, в 2010-ом, было всего 10.



- Если сравнить лидеров и субъекты, занявшие последние строчки, разница будет очень существенной. В среднем первая десятка опережает последнюю более чем втрое, – пишет РИА Новости, по заказу которого составили рейтинг. – Столь большая разница определяется как экономическими факторами, так и развитостью, доступностью и популярностью банковских услуг.



Наиболее крупные суммы на жильё одалживают в банках в Москве. Это связано с высокими ценами на недвижимость. За ней следует Санкт-Петербург, Якутия, Сахалин и Калмыкия.



Самые маленькие ипотечные кредиты – в Чечне и Ингушетии (1,1 миллиона). По России их размер – 3,7 миллиона рублей, а ещё пять лет назад было не более двух.



- На фоне активного спроса на ипотеку дисциплинированность заёмщиков в подавляющем большинстве регионов сохраняется на хорошем уровне. Самые дисциплинированные – в Ненецком автономном округе, Крыму и Мурманской области. Медианное значение просроченной задолженности – 0,32%, а диапазон значений колеблется от 0,1% до 3%, – говорится в исследовании.

