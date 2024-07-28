Специалисты рассказали, в каких квартирах и домах живут семьи в республике
В конце 2023 года на одного жителя Бурятии приходилось примерно 20,1 квадратных метров жилья. При этом почти у половины семей – 46,8% – имеются собственные квартиры, ещё у 53% – свои дома и лишь у 0,2% – комнаты в коммуналках, рассказали в Бурятстате.
В городах большинство – 64,1% – проживают в квартирах, 35,6% – в ИЖД, в сёлах таковых 19,8% и 80,2% соответственно. Наибольшей популярностью в республике пользуются трёшки (56,2%). Далее идут «двушки» (32%). Однушки выбирают всего 11,8% наших земляков.
В частности, детные предпочитают жильё с тремя комнатами (65,1%), ещё 30,3% селятся в квартирах с двумя и 4,6% – с одной комнатой – как, впрочем, и те, у кого нет детей (47,2%, 33,7 и 19,1%).
Доля семей, где на человека приходится в среднем от 15,1 до 20 «квадратов», составляет 23,1%. На 9 м² ютятся 4,3%, а 12,8% проживают на 40 кв. метрах и более.
А ещё, по данным ведомства, 85,8% жилых помещений в Бурятии – частная, 10,9% – иная собственность, 3,4% – государственная и муниципальная. И в городах, и в сёлах преобладает первая (78,5% и 97,1%).
В Бурятии предпочитают трёшки и не жалуют однушки
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