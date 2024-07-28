В Бурятии сельчанин схлопотал уголовку за пьяную езду



Поддатый водитель опять попался сотрудникам ГИБДД. При разбирательстве выяснилось, что наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,72 мг/л – а это превышает допустимую концентрацию, указанную в примечании к статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»).



В итоге против мужчины возбудили уже уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию»). Ему назначили 200 часов обязательных работ. А ещё закаменца на два года лишили водительских прав. Приговор в законную силу пока не вступил.

Житель Закаменского района предстал перед судом за пьяную езду. Он ещё в октябре попался на вождении в нетрезвом виде и без прав и отделался штрафом, но вскоре снова сел за руль, приняв «на грудь».