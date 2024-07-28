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В Бурятии ожидаются грозы и град

В Бурятии ожидаются грозы и град
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Синоптики обещаю 30-градусую жару

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 июля в республике переменная облачность, утром туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Днём +22, +27 градусов. Ветер переменный 6-11 м/с, при грозах порывистый.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков, возможна гроза с кратковременным дождём. Днём до 30 градусов жары, ветер переменный 6-11 м/с.

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Также возможен град 

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