Синоптики обещаю 30-градусую жару
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 июля в республике переменная облачность, утром туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Днём +22, +27 градусов. Ветер переменный 6-11 м/с, при грозах порывистый.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков, возможна гроза с кратковременным дождём. Днём до 30 градусов жары, ветер переменный 6-11 м/с.
В Бурятии ожидаются грозы и град
Общество, Фото:
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