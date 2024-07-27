В Бурятии лесники собрали более пяти кубометров мусора









В Баргузинском районе Бурятии сотрудники лесничества убрали мусор в окрестностях села Читкан, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.- Мы собрали более 5 кубометров твёрдых бытовых отходов. Благодарим всех участников и в частности администрацию МО СП «Читканское», неравнодушных граждан, которые вышли вместе с нами на уборку, а главное безвозмездно предоставили грузовой автомобиль ГАЗ-66. Призываем жителей и гостей села Читкан, Баргузинского района соблюдать требования правил санитарной и пожарной безопасности в лесах, - отметили в лесничестве.В РАЛХ напомнили, за нарушение санитарной безопасности в лесу грозит административная ответственность.