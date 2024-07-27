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«Работа кипит»: Трамвайные пути в Улан-Удэ ремонтируют даже ночью

«Работа кипит»: Трамвайные пути в Улан-Удэ ремонтируют даже ночью
Общество,  Фото:МУП «Управление трамвая»
«Делают всё быстро и слаженно», - отметили в МУП «Управление трамвая»

Ремонт трамвайных путей в Улан-Удэ идёт полным ходом. Сегодня ночью демонтировали старые пути, расчистили площадку, привезли щебень и новые рельсошпальные решётки.

- Делают всё быстро и слаженно. Работа кипит, чтобы в понедельник по обычному графику запустить наши трамваи, - сообщили в МУП «Управление трамвая».

Начался третий этап капремонта на Элеваторе. Рабочие заменят рельсошпальную решётку со сдвигом ветки, чтобы можно было оборудовать платформу для пассажиров трамвая. После капитального ремонта трамвайных путей, подрядная организация «Байкалагропром» приступ к оборудованию платформы и к укладке железобетонной плитки на переезде.

В той связи в эти выходные (27 и 28 июля) трамваи двигаются по изменённому маршруту, не заезжая в центр города. 




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