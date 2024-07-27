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Прогулки по Улан-Удэ. Июль 2024

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жара, самокаты, ёхор, стройки

В Этнографическом музее прошёл фестиваль «Ночь ёхора», уже в 16-й раз. Галерея под открытым небом развернулась у театра оперы и балета. Семейные ценности в произведениях бурятских художников представил Национальный музей Республики Бурятия.

Не повезло декоративному панно на гостинице «Баргузин». Ему предпочли новый пристрой. Автор монументального произведения — заслуженный художник Бурятии и России Лев Александрович Лабок. «Среди известных его работ — панно на фасадах Республиканской библиотеки им. М. Горького, Дома культуры железнодорожников, гостиницы «Баргузин» и ряда других общественных зданий, определявших эстетический облик столицы Бурятии последней четверти XX века», — сообщает сайт министерства культуры. Панно на библиотеке давно скрыто под современными панелями. Мозаика на ДК ЖД пока держится.

- Зелёный бык с площади Советов не вынес-таки невероятной популярности и отправился куда-то на реабилитацию, оставив на память о себе лишь тёмные следы на искусственной траве. Ёлки в кадках слегка приуныли... Детская площадка в парке железнодорожников изрядно пошоркалась. Да и сам парк вид имеет весьма пустынный. Обойдя его по кругу, я насчитал аж десять мёртвых деревьев. Засох парк-то. Но не всё так печально, есть в Улан-Удэ и места, которые радуют глаз! Например, дацан Ринпоче Багша на Лысой горе. «Умиротворение» — так можно одним словом описать прогулку вокруг него, — заметил фотограф Сергей Тарасенко.
прогулки хронограф Улан-Удэ

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