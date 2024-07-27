В Бурятии медведь «изучал» правила посещения заповедника

Косолапый прогуливался по берегу Байкала
На полевой базе «Давша» в Баргузинском заповеднике разгуливал медведь. В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» отметили, что для сотрудников это «обычная картина вечера».
- Косолапый расхаживает по берегу, забавно чешет лапу, изучает информацию на стендах и пожёвывает свежую летнюю траву. Ну а мы просто любуемся! – сообщили «Заповедном Подлеморье».
Старший госинспектор, начальник отдела охраны Баргузинского заповедника Фёдор Мартусов успел запечатлеть хозяина тайги, фотографии получились атмосферными.
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