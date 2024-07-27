27 июля

26 июля

Популярное

Мэр Улан-Удэ поблагодарил городские службы за оперативное устранение последствий ливня

Мэр Улан-Удэ поблагодарил городские службы за оперативное устранение последствий ливня
Общество,  Фото:телеграм-канал Игоря Шутенкова
На улицах работали сотни людей

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поблагодарил городские службы, которые устраняли последствия ливня. Они освободили улицы от воды для свободного хождения транспорта, в том числе общественного, а также устранили промоины на окраинах города: «Благодарю всех работников комбината по благоустройству, КГХ, районные администрации за слаженную и оперативную работу. МБУ «Городское лесничество», МУП «Водоканал» и частным организациям спасибо за предоставление дополнительной техники».



- Мы сделали подсыпки и грейдирование дорог, устранили самые большие промоины, откачали дождевую воду с дорог, организовали обследование транспортной и коммунальной инфраструктуры, социальных объектов – детских садов и школ, которые пострадали от обильных дождей. На улицах города работало больше 30 единиц техники, мотопомп и сотни людей, - написал Игорь Шутенков в своём Telegram-канале.

Он добавил, что это ещё не всё, многие участки в городе требуют внимания.

- Мы обязательно дойдём в своих работах до всех повреждений дорог и другой инфраструктуры. Вместе мы сила! – подытожил градоначальник. 
непогода дожди благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Работа кипит»: Трамвайные пути в Улан-Удэ ремонтируют даже ночью
«Работа кипит»: Трамвайные пути в Улан-Удэ ремонтируют даже ночью
Общество, 27.07.2024
«Делают всё быстро и слаженно», - отметили в МУП «Управление трамвая»
Прогулки по Улан-Удэ. Июль 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Июль 2024
Общество, 27.07.2024
Жара, самокаты, ёхор, стройки
В Бурятии медведь «изучал» правила посещения заповедника
В Бурятии медведь «изучал» правила посещения заповедника
Общество, 27.07.2024
Косолапый прогуливался по берегу Байкала
В Улан-Удэ вернули долги по зарплате 87 работникам БНЦ
В Улан-Удэ вернули долги по зарплате 87 работникам БНЦ
Общество, 27.07.2024
Долг превысил три миллиона рублей 
Аэропорт «Байкал» принял летевшие в Иркутск самолёты
Аэропорт «Байкал» принял летевшие в Иркутск самолёты
Общество, 27.07.2024

В столице Приангарья с утра был туман


На севере Бурятии благоустроили аллею воинов-интернационалистов
На севере Бурятии благоустроили аллею воинов-интернационалистов
Общество, 27.07.2024
На ней появился памятник с мемориальным огнём
В Бурятии проведут международную конференцию и школу социологов
В Бурятии проведут международную конференцию и школу социологов
Общество, 27.07.2024
На неё приедут представители научных центров и вузов Монголии и России
В Бурятии обещают жару и дожди
В Бурятии обещают жару и дожди
Общество, 27.07.2024
Также возможен град 
В Улан-Удэ развернётся фестиваль воздушных змеев
В Улан-Удэ развернётся фестиваль воздушных змеев
Общество, 26.07.2024
Награждение проведут по нескольким номинациям и возрастным категориям
В Иркутской области состоятся межрегиональные соревнования по триатлону
В Иркутской области состоятся межрегиональные соревнования по триатлону
Общество, 26.07.2024
Турнир в Ангарске пройдёт по сокращённой программе
В Северобайкальске отпразднуют День города
В Северобайкальске отпразднуют День города
Общество, 26.07.2024
Праздник состоится в эту субботу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^