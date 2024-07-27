Мэр Улан-Удэ поблагодарил городские службы за оперативное устранение последствий ливня









Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поблагодарил городские службы, которые устраняли последствия ливня. Они освободили улицы от воды для свободного хождения транспорта, в том числе общественного, а также устранили промоины на окраинах города: «Благодарю всех работников комбината по благоустройству, КГХ, районные администрации за слаженную и оперативную работу. МБУ «Городское лесничество», МУП «Водоканал» и частным организациям спасибо за предоставление дополнительной техники».- Мы сделали подсыпки и грейдирование дорог, устранили самые большие промоины, откачали дождевую воду с дорог, организовали обследование транспортной и коммунальной инфраструктуры, социальных объектов – детских садов и школ, которые пострадали от обильных дождей. На улицах города работало больше 30 единиц техники, мотопомп и сотни людей, - написал Игорь Шутенков в своём Telegram-канале.Он добавил, что это ещё не всё, многие участки в городе требуют внимания.- Мы обязательно дойдём в своих работах до всех повреждений дорог и другой инфраструктуры. Вместе мы сила! – подытожил градоначальник.