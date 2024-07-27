Долг превысил три миллиона рублей
Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ выявила нарушение трудового законодательства в деятельности Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.
Установлено, что в мае и июне 87 работникам бюджетного учреждения заработная плата выплачена частично, в связи с чем образовалась задолженность по оплате труда в размере более 3 млн рублей.
Руководитель учреждения получил прокурорское представление. После вмешательства надзорного органа задолженность погашена в полном объёме.
Также в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы», сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ вернули долги по зарплате 87 работникам БНЦ
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