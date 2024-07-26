Легендарный футболист Александр Тарханов приедет в Улан-Удэ

Впервые состоится «Кубок центра ядерной медицины» по футболу



Игрок сборной СССР, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Александр Тарханов выступит звёздным гостем футбольного турнира «Кубок центра ядерной медицины», который пройдёт с 16 по 18 августа в Улан-Удэ.



Легендарный советский футболист, полузащитник и нападающий, известный тренер проведёт «Зарядку с Чемпионом», а также серию мастер-классов для участников турнира, тренеров и родителей. Вместе с Александром Тархановым в Бурятию приедет автор «Программы психологической подготовки юных спортсменов», тренер Вадим Визе.



С 16 по 18 августа на Центральном стадионе ожидаются насыщенные дни для всех любителей футбола. «Кубок центра ядерной медицины» пройдёт впервые. Участие примут 20 команд из разных регионов Сибири и Дальнего Востока. Всего 300 юных футболистов 2013 года рождения поборются за главный приз.



Поболеть за спортсменов, а также увидеть легендарного футболиста Александра Тарханова, взять у него автограф и сфотографироваться на память сможет каждый. Вход все три дня на Центральный стадион будет свободным.



Сразу после «Кубка центра ядерной медицины» заслуженный тренер России Александр Тарханов и футбольный тренер, спортивный психолог Вадим Визе проведут открытую тренировку для ФК «Бурятия».



Легенда советского футбола выступает специальным гостем турнира неслучайно. 17 августа Александр Тарханов встретится с представителями сообщества онкопациентов Бурятии и пациентами Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России победил онкологическое заболевание. Он всегда открыто и позитивно рассказывает о том периоде своей жизни, а также делится секретами своего здоровья и спортивного долголетия.





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