Впервые состоится «Кубок центра ядерной медицины» по футболу
Игрок сборной СССР, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Александр Тарханов выступит звёздным гостем футбольного турнира «Кубок центра ядерной медицины», который пройдёт с 16 по 18 августа в Улан-Удэ.
Легендарный советский футболист, полузащитник и нападающий, известный тренер проведёт «Зарядку с Чемпионом», а также серию мастер-классов для участников турнира, тренеров и родителей. Вместе с Александром Тархановым в Бурятию приедет автор «Программы психологической подготовки юных спортсменов», тренер Вадим Визе.
С 16 по 18 августа на Центральном стадионе ожидаются насыщенные дни для всех любителей футбола. «Кубок центра ядерной медицины» пройдёт впервые. Участие примут 20 команд из разных регионов Сибири и Дальнего Востока. Всего 300 юных футболистов 2013 года рождения поборются за главный приз.
Поболеть за спортсменов, а также увидеть легендарного футболиста Александра Тарханова, взять у него автограф и сфотографироваться на память сможет каждый. Вход все три дня на Центральный стадион будет свободным.
Сразу после «Кубка центра ядерной медицины» заслуженный тренер России Александр Тарханов и футбольный тренер, спортивный психолог Вадим Визе проведут открытую тренировку для ФК «Бурятия».
Легенда советского футбола выступает специальным гостем турнира неслучайно. 17 августа Александр Тарханов встретится с представителями сообщества онкопациентов Бурятии и пациентами Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России победил онкологическое заболевание. Он всегда открыто и позитивно рассказывает о том периоде своей жизни, а также делится секретами своего здоровья и спортивного долголетия.
Возрастное ограничение 6+
Легендарный футболист Александр Тарханов приедет в Улан-Удэ
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