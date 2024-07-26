За медали поборются двое воспитанников спортивного клуба «Номто»
Сегодня в Париже стартовали XXXIII летние Олимпийские игры-2024. Бурятскую школу бокса представят двое воспитанников спортивного клуба «Номто»: Георгий Кушиташвили выступит в составе команды Грузии в весовой категории 92 кг, Наталья Шадрина будет боксировать в составе сборной Сербии в весовой категории 60 кг.
Георгий Кушиташвили проведёт свой первый поединок в воскресенье, 28 августа против чемпиона Азиатских игр Давлата Болтаева из Таджикистана.
Наталья Шадрина выйдет на ринг в понедельник, 29 июля. Противостоять ей будет Дунья Халиф из Алжира.
Георгий Кушиташвили вырос в Бичуре в Бурятии. Ранее выступал за сборную России, но несколько лет назад сменил спортивное гражданство и теперь представляет Грузию. В 2022 году уже под флагом этой страны стал чемпионом Европы. В 2023-м завоевал бронзу чемпионата мира.
Наталья Шадрина уроженка посёлка Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии.
В 2019 году на чемпионате мира, который проходил в Улан-Удэ, была капитаном сборной России. К сожалению, на домашнем ЧМ потерпела поражение в четвертьфинале, уступив бразильянке Беатрис Феррейре.
В последнее время выступает за сборную Сербии. Так, в 2022 году Наталья под флагом Сербии выступила на чемпионате мира. И вновь на пути к медали тогда встала спортсменка из Бразилии Беатрис Феррейра (ныне уже обладательница золотой медали чемпионата мира и серебра Олимпийских игр в Токио). Наталья также уступила ей в четвертьфинале.
В марте 2023 года также выступала на чемпионате мира в Индии, где вновь дошла до четвертьфинала.
Этой весной стала чемпионкой Европы.
Бурятские спортсмены выступят на олимпийском ринге Парижа
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