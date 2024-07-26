В районах Бурятии разбираются с затопленными дорогами

На двух из них ввели реверсивное движение





На этой неделе на Бурятию обрушились сильные дожди и в ряде районов в итоге затопило дороги, а некоторые населённые пункты оказались фактически в изоляции. Сейчас там ликвидируют последствия обильных осадков.Так, в Закамне вышедшая из берегов река хлынула на трассу «Дутулур – Утата – Далахай». Там ввели реверсивное движение. В месте промыва ведётся отсыпка грунтом.В Окинском районе, на 17-ом километре дороги «Монды – Орлик», тоже действует реверс. На ней выставили предупреждающие знаки. В джидинском селе Тохой от воды освободили 13 придомовых территорий, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.