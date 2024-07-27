«Нам до всего есть дело»: Новый председатель Байкальского банка рассказал о достижениях Сбера в Бурятии



Рушан Сахбиев пообщался представителями СМИ из Бурятии, Иркутской области, Забайкалья и Якутии, клиентов которых обслуживает Байкальский банк. Пресс-конференция состоялась в Иркутске, а журналисты из других регионов подключились к ней в режиме ВКС.



В Сбере Рушан Сахбиев работает с 1995 года – почти 30 лет и 28 из них занимает руководящие должности в территориальных банках. Кадровые ротации, по его словам – международная практика в каждой крупной корпорации, уникальная возможность изучить страну и заодно – познакомиться с клиентами.



- Это очень сильно вдохновляет, позволяет свежим взглядом посмотреть на различные процессы и обмениваться лучшими практиками, – отмечает председатель Байкальского банка. – Я приехал из Татарстана, но сам родом из Перми и основную часть сознательной жизни провёл там, работал в Сбере. Потом работал в Тюмени, в западной Сибири. Поэтому можно сказать, что я тоже в каком-то смысле сибиряк. И очень рад, что теперь оказался в таком замечательном крае с такими замечательными людьми.



За год до назначения Рушан Сахбиев, кстати, был на Байкале как турист и даже бросал монетку в озеро.



- То ли Байкал, то ли эта монетка, то ли совокупность факторов сработала. Потому представление о байкальском регионе имел и к тому же у меня здесь много друзей и знакомых, – подчеркнул он. – Я объездил все территории, которые входят в зону обслуживания Байкальского банка и могу сказать, что каждый регион прекрасен, со своей изюминкой. Хочется каждый раз остаться там и увидеть больше, несмотря на сжатые порой сроки командировок.



Рушан Сахбиев признался, что в работе старается использовать весь свой управленческий багаж.



Вообще нужно всегда искать возможность – это должно определять настроение руководителя и правильно передаваться его команде. Считаю, что мой приход в Байкальский банк – возможность на новой территории развиваться с новыми силами. А условия для развития есть. Всегда хочется, чтобы было ещё лучше. Главное – это движение вперёд.



В Сбере, по его словам – хорошая и качественная корпоративная культура, благодаря которой каждый член команды найдёт применение своим способностям, возможностям и стремлениям.



- Команда Байкальского банка состоит не только из коренных байкальцев, но и сотрудников, приехавших из других регионов, – пояснил Рушан Сахбиев. – Я даже чему-то учусь, потому что здесь действительно хорошие практики, которых у меня, собственно, не было.



«Неотделимы от общества»



Помимо развития бизнеса, Рушан Сахбиев считает ключевой задачей вклад Сбера в развитие самих регионов.



- Мы проводим по этому поводу и встречи с властью, и различные мозговые штурмы внутри компании, пишем стратегии развития для некоторых субъектов, – заявил председатель Байкальского банка Сбербанка. – В частности, недавно такую сделали и презентовали для Иркутска.



Сбер сегодня позиционирует себя не просто как крупнейшую финансовую организацию, выдающую кредиты, а как нечто большее – крупнейшего налогоплательщика и работодателя.



- Мы действительно неотделимы от общества. Это касается условий, в которых мы живём, внешнего вида городов, малых населённых пунктов, состояния дорог – чего угодно. Иначе говоря, нам до всего есть дело, – отмечает Рушан Сахбиев.



Сбер занимается финансовой грамотностью населения, сохраняет и восстанавливает леса, устраивает акции по уборке мусора и устанавливает в сибирских городах скамейки и урны из переработанных отходов. При его участии и при активной поддержке в соседнем Забкрае сегодня активно развиваются цифровые технологии и жилищное кредитование, в Якутии – IT-индустрия, а в Бурятии – туризм и сервис по дистанционному мониторингу здоровья.



Медицина на удалёнке



Ещё в 2020 году правительство Бурятии в лице Минздрава вместе со Сбером начало внедрение услуги по наблюдению пациентов с гипертонией и сахарным диабетом. Речь о так называемом дистанционном мониторинге. Он помогает врачам следить за состоянием людей с хроническими заболеваниями на расстоянии, благодаря чему отпадает необходимость каждый раз записываться на приём.



По словам Рушана Сахбиева, этот сервис – подспорье врачам, избавляющее медиков от рутинного труда и снижающее на них нагрузку, но не альтернатива медицинской помощи.



- Контроль и мониторинг – один из важных критериев сохранения здоровья, – отмечает Рушан Сахбиев. – Для этого мы разработали специальные инструменты, позволяющие наблюдать за пациентами, входящими в группу риска, и своевременно сообщать об изменении самочувствия врачам. Дистанционный мониторинг реализуется во многих регионах, в том числе – в Бурятии.



Кроме того, Сбер вместе с властями республики реализовал проект «Умные камеры здоровья». Педиатров в отдалённых сёлах обеспечили 500 камерами в виде забавных жирафов специально для маленьких пациентов.



С их помощью можно, к примеру, сделать фото органов дыхания – горла, носа и ушей, а также кожных покровов. Устройство передаёт все материалы врачу. Это облегчает диагностику заболеваний. Пациенты могут быстро получить помощь и рекомендации медиков не выходя из дома и в удобное время.



Туризм и логистика



Сбер также воплощает в Бурятии проект, связанный с логистикой сети строительных гипермаркетов. Он направлен на оптимизацию маршрутов, сокращение издержек и сроков доставки товаров.



- С помощью искусственного интеллекта можно добиться впечатляющих конкурентных преимуществ в этом направлении. Логистика – тоже ёмкая отрасль, которая нуждается в цифровизации, – говорит председатель Байкальского банка Сбера.



А ещё при участии Сбера в республике развивается туристическая отрасль, в частности – туризм на Байкале.



- Байкал – общенациональный бренд и им нужно заниматься, чтобы сюда приезжали не только за красотами, но и за комфортом, – считает Рушан Сахбиев. – В Бурятии мы разработали стратегию развития туристической отрасли, включающую анализ турпотока – куда люди направляются, на что они тратят деньги. Это помогает правильно формировать точки притяжения. Например, туристы направляются в какой-то населённый пункт, но там нет условий для приёма большого количества гостей или существующая инфраструктура это не позволяет. И это – сигнал для властей, чтобы такую инфраструктуру создавать.



Совместно с Ростуризмом Сбер занимается строительством гостиниц и глэмпингов. В нём задействован в первую очередь малый бизнес.



- Уверен, что у регионов вокруг Байкала здесь огромный потенциал для роста. Когда я разговариваю со знакомыми бизнесменами из Татарстана про Байкал, стандартный ответ: «Не был там, но очень хочу побывать». И 90% говорят именно так, – рассказал глава Байкальского банка.



Финансовая гигиена против мошенников



Отдельная тема – кибермошенничество. С каждым днём всё больше россиян, включая жителей Бурятии, становятся жертвами аферистов, оформляющих на них кредиты дистанционно. Сбер активно борется со злоумышленниками.



- Сейчас появляются технологии, позволяющие «заменить» живого человека его двойником и сымитировать голос, создать подменный номер, фейковый аккаунт, – перечисляет Рушан Сахбиев. – Главное – финансовая гигиена: не попадаться на такую «удочку», говорить об этом. Нам приходится сталкиваться с последствиями подобных кибермошенничеств, но удаётся и предотвращать их.



C начала 2024 года сотрудники Байкальского банка уберегли от посягательств злоумышленников 41 своего клиента из Иркутской области, сохранив им 33 миллиона рублей. В Бурятии предотвратили хищение 9 миллионов у 9 человек, в Забайкальском крае – 6 миллионов у 11-ти, а в Якутии – 3 миллионов 600 тысяч у пяти клиентов.



- Мне самому звонят по пять раз в день. В одном из мессенджеров идут вызовы с номера 900. Накануне звонили «из Кении», – отмечает Рушан Сахбиев. – В день совершаются миллионы подобных звонков и надо понимать, что всегда найдётся тот, кто попадётся.









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