26 июля

25 июля

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В Улан-Удэ ливень «смыл» номера у десятков автомобилей

В Улан-Удэ ливень «смыл» номера у десятков автомобилей
Общество,  Фото:МЦУ Улан-Удэ
Ими буквально усеяло городские улицы

В четверг, 25 июля, в столице Бурятии почти весь день шёл дождь, который к вечеру лишь усилился. Улицы утонули в воде, пешеходы добирались домой чуть ли не вплавь, а в городе из-за обильных осадков ввели режим повышенной готовности.
 
Движение трамваев по улицам Ключевская и Сахьяновой парализовало – там образовались гигантские лужи. Последствия разгула стихии ликвидировали всю ночь. Кое-где до сих пор продолжаются восстановительные работы.

Автомобилисты же встали в адских пробках, которые многие даже сравнили с предновогодними. Кстати, на многих машинах во время дождя исчезли госномера – смытыми водой табличками буквально усеяло городские улицы.

Вскоре в соцсетях появились фото с сорванными ГРЗ – коммунальщики и неравнодушные горожане сложили их на остановках на улицах Ключевская, Куйбышева и Жердева в надежде, что за ними вернутся хозяева. А на Лебедева «потерянные» номера авто и вовсе прикрепили  прямо на ограждение. 


автомобили дожди

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