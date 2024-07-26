В Улан-Удэ ливень «смыл» номера у десятков автомобилей



Движение трамваев по улицам Ключевская и Сахьяновой парализовало – там образовались гигантские лужи. Последствия разгула стихии Движение трамваев по улицам Ключевская и Сахьяновой парализовало – там образовались гигантские лужи. Последствия разгула стихии ликвидировали всю ночь. Кое-где до сих пор продолжаются восстановительные работы.



Автомобилисты же Автомобилисты же встали в адских пробках, которые многие даже сравнили с предновогодними. Кстати, на многих машинах во время дождя исчезли госномера – смытыми водой табличками буквально усеяло городские улицы.



Вскоре в соцсетях появились фото с сорванными ГРЗ – коммунальщики и неравнодушные горожане сложили их на остановках на улицах Ключевская, Куйбышева и Жердева в надежде, что за ними вернутся хозяева. А на Лебедева «потерянные» номера авто и вовсе прикрепили прямо на ограждение.











В четверг, 25 июля, в столице Бурятии почти весь день шёл дождь, который к вечеру лишь усилился. Улицы утонули в воде, пешеходы добирались домой чуть ли не вплавь, а в городе из-за обильных осадков ввели режим повышенной готовности.