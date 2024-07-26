Улан-удэнцы могут лишиться своих гаражей

В городе продолжается их тотальная инвентаризация





В 2023 году в Улан-Удэ вплотную взялись за металлические гаражи – их инвентаризация с тех пор ведётся во всех трёх районах города. Проверяющие выявляют неоформленные постройки и размещают на них требования явиться в районную администрацию. Это нужно, чтобы сверить данные о местонахождении имущества и правоустанавливающие документы.Если собственник никак не отреагирует, гараж снесут в течение 15 дней. Специалисты сделают опись и фотофиксацию и увезут его на стоянку, которая находится под охраной и постоянным видеонаблюдением. Объект будет храниться там до тех пор, пока суд не признает право муниципальной собственности на него. Если хозяин так и не найдётся, «нахаловку» обратят в такую собственность и утилизируют.На днях сотрудники администрации Советского района провели очередную инвентаризацию в сотых кварталах. На гаражах, расположенных на муниципальных землях, разместили более сотни уведомлений. А всего с прошлого года в районе выявили свыше 400 собственников таких объектов.