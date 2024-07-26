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В пригороде Улан-Удэ произвели подсыпку мест, где возможен выход воды

В пригороде Улан-Удэ произвели подсыпку мест, где возможен выход воды
Общество,  Фото:администрация Иволгинского района
Работы завершились 24 июля

24 июля в селе Поселье Иволгинского района Бурятии завершились работы по подсыпке и берегоукреплению в местах, где при подтоплении в 2021 году был зарегистрирован выход воды.

- Для предотвращения возможного подтопления в случае подъёма уровня воды в Селенге сейчас перекрываем старое русло реки. Эта работа началась ещё в мае. Предварительно выехав на место для обследования участков, мы определили 5 точек, где в 2021 году выходила вода, - рассказал специалист управления ГО и ЧС Сергей Эпов.

Работы произвели в три этапа. 28 июня завершили отсыпку по ул. Байкальская и в СНТ «Снежный», 22 июля – по ул. Софьинская, 24 июля – по ул. Гражданская и ул. Богатая.

Как сообщили в администрации Иволгинского района, для укрепления участки отсыпали щебнем и грунтом. Были задействованы 4 единицы спецтехники: два КамАЗа, экскаватор и погрузчик, а также 7 человек.
Бурятия Иволгинский район подтопление

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