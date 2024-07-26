Главным блюдом мероприятия вновь станет «Хорхог»
Фестиваль «Хорхог. Агинская баранина на камнях» состоится 10 августа в Агинском Буяртском округе. В программе крупнейшего фестиваля Забайкальского края запланированы интерактивные развлекательные площадки, конкурсы, и, конечно, блюда из агинской баранины.
Как сообщили в пресс-службе агентства по туризму Забайкалья, гостям покажут национальные виды спорта, обычаи и традиции бурятского народа. На кулинарных площадках развернутся гастрономические поединки между командами-участниками. Призовой фонд составит 180 тысяч рублей.
Также состоится конкурс на самую большую и дружную семью в национальной одежде, проводимый под эгидой Года семьи по двум номинациям: традиционной и стилизованной. Победителей ждёт денежный приз и ценные подарки.
Специальным гостем гастрофестиваля станет Бурятский государственный театр песни и танца «Байкал». Ведущие артисты подарят свои выступления, показав зрителям красоту бурятского народа.
Для участия в конкурсах в рамках фестиваля «Хорхог» необходимо подать заявки. Приём заявок на конкурс по лучшему приготовлению главного блюда фестиваля – «Хорхог», и других блюд из баранины осуществляется до 1 августа, заявки направляются в отдел планирования и анализа администрации Агинского Бурятского округа, по телефонам: 8(30239)-35634, 8-995-553-1193.
Приём заявок на конкурс «Лучшая семья в национальной одежде» осуществляет центр развития бурятской культуры Забайкальского края до 8 августа (8-914-499-4971).
Вход в этом году будет бесплатным. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Возрастное ограничение: 6+.
В Агинском округе вновь проведут гастрофестиваль баранины
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