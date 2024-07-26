В Иркутске установят 238 камер видеонаблюдения

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

78 камер установят в подземных пешеходных переходах



В Иркутске состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Оно прошло в администрации города под руководством вице-мэра.



Директор МКУ «Безопасный город» Алексей Зяблицкий доложил об эффективности использования систем видеонаблюдения. До конца этого года в Иркутске планируют установить 238 камер, из них 78 смонтируют в подземных пешеходных переходах по инициативе МВД. Это позволит не только снизить количество правонарушений, но и уберечь объекты от актов вандализма. Ещё 160 оборудуют на 6 территориях, которые будут благоустроены в 2024 году.



В настоящее время более 1000 камер функционируют на 54 общественных пространствах. Вся информация с них передаётся в единый центр видеонаблюдения Иркутска. Для мониторинга происходящего на улицах доступ к данным есть и у сотрудников правоохранительных органов.



– Как показывает практика, полиция все больше использует возможности городского видеонаблюдения при розыске подозреваемых или установлении составов преступлений. Кроме того, за помощью часто обращаются различные организации и жители, – прокомментировал Алексей Зяблицкий.



Также на заседании рассказали об организации отдыха, временной занятости несовершеннолетних в период летних каникул и результатах работы по патриотическому воспитанию; о трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет; об условиях для занятия физической культурой и подвели итоги деятельности народных дружин. Кроме этого, на совещании обсудили меры по профилактике мошенничества. По данным региональной полиции, каждое пятое преступление связано с хищением денег с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Специалисты отметили, что необходимо усилить разъяснительную работу с жителями, в особенности со старшим поколением. Об этом сообщает администрация Иркутска.



