26 июля

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В Иркутске установят 238 камер видеонаблюдения

В Иркутске установят 238 камер видеонаблюдения
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
78 камер установят в подземных пешеходных переходах

В Иркутске состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Оно прошло в администрации города под руководством вице-мэра.

Директор МКУ «Безопасный город» Алексей Зяблицкий доложил об эффективности использования систем видеонаблюдения. До конца этого года в Иркутске планируют установить 238 камер, из них 78 смонтируют в подземных пешеходных переходах по инициативе МВД. Это позволит не только снизить количество правонарушений, но и уберечь объекты от актов вандализма. Ещё 160 оборудуют на 6 территориях, которые будут благоустроены в 2024 году.

В настоящее время более 1000 камер функционируют на 54 общественных пространствах. Вся информация с них передаётся в единый центр видеонаблюдения Иркутска. Для мониторинга происходящего на улицах доступ к данным есть и у сотрудников правоохранительных органов.

– Как показывает практика, полиция все больше использует возможности городского видеонаблюдения при розыске подозреваемых или установлении составов преступлений. Кроме того, за помощью часто обращаются различные организации и жители, – прокомментировал Алексей Зяблицкий.

Также на заседании рассказали об организации отдыха, временной занятости несовершеннолетних в период летних каникул и результатах работы по патриотическому воспитанию; о трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет; об условиях для занятия физической культурой и подвели итоги деятельности народных дружин. Кроме этого, на совещании обсудили меры по профилактике мошенничества. По данным региональной полиции, каждое пятое преступление связано с хищением денег с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Специалисты отметили, что необходимо усилить разъяснительную работу с жителями, в особенности со старшим поколением. Об этом сообщает администрация Иркутска.

Иркутск

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