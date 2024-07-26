Награждение проведут по нескольким номинациям и возрастным категориям
В Улан-Удэ стартует конкурс-фестиваль воздушных змеев «Повелитель ветра». До 15 августа необходимо сконструировать воздушного змея из различных материалов. Форму и дизайн участники могут выбрать самостоятельно.
Участвовать в конкурсе могут все желающие старше 6 лет. Количество участников конкурса не ограничено.
Критерии оценки:
- работа должна быть выполнена своими руками;
- творческий подход в изготовлении змея;
- изысканность, креативность, красочность работы;
- количество времени, проведённого в полёте.
Конкурс проводится в два этапа. Заявки принимаются с 25 июля по 15 августа. 17 августа в парке «Кристальный» с 15:00 до 16:00 состоится показ воздушных змеев и награждение победителей.
Фестиваль проводится по следующим номинациям: «Самый красивый змей», «Самый большой змей», «Самый маленький змей», «Самый долго парящий воздушный змей», «Хвост всему голова» - участвуют змеи с самым длинным и красочным хвостом. Победители в каждой номинации награждаются грамотами и ценными призами. Предусмотрено по три призовых места в категориях «от 6 до 12 лет», «от 13 до 18 лет» и «от 18 лет и старше». Все участники фестиваля награждаются сертификатами.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ развернётся фестиваль воздушных змеев
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