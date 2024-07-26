Улан-Удэ примет всероссийский семинар драматургов

Мероприятие пройдёт в конце лета



Всероссийский семинар драматургов «Авторская сцена» состоится с 26 августа по 4 сентября в Улан-Удэ. Площадкой станет государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева.



Театр готовится принять в своих стенах шесть драматургов и их пьесы. На семинар приедут Виктор Алексеев (Иркутск), Надя Алексеева (Москва), Анна Гейжан (Москва), Рахиль Гуревич (Москва), Николай Ермохин (Санкт-Петербург) и Наталья Шор (Фрязино, Московская область). Кандидатом для участия в ежегодном проекте союза театральных деятелей Российской Федерации «Авторская сцена» стала драматург Инна Герасимова из Москвы с её пьесой.



Шорт-лист проекта этого года выбирался из 24 пьес, список которых был опубликован союзом в июне. Всего на конкурс этого года была заявлена 361 пьеса.



Проект «Авторская сцена» проводится ежегодно с 1988 года. Драматурги, чьи пьесы отбираются в шорт-листы, приглашаются в один из российских театров для участия в специализированных семинарах-лабораториях. В течение недели режиссёры и актёры театра при участии конкурсантов-драматургов готовят сценические показы пьес, лучшие из которых затем превращаются в полноценные спектакли и включаются в репертуар театра.



Впервые семинар «Авторская сцена» проводился в Улан-Удэ в 2015 году также на базе Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева.



Об условиях участия в конкурсе было объявлено в январе. Для авторов по-прежнему нет ограничений ни тематических, ни стилистических. Качество текста – вот что в первую очередь интересует организаторов проекта и российские театры.



За десять дней режиссёры и драматурги прочтут и представят эскизы спектаклей по пьесам современных российских авторов. Важная часть семинара – публичное обсуждение сценических показов с привлечением широкого круга театральной общественности города и зрителей.



Программа семинара предусматривает и мастер-класс художественного руководителя, как правило, драматурга, с драматургами-участниками «Авторской сцены», а также выступления известных критиков на встрече с труппой театра. По итогам проекта, после доработки авторами текстов, они публикуются в очередных номерах сборников пьес, которые союз театральных деятелей издаёт с 1990 года. Электронный вариант публикуется на сайте союза.



В работе «Авторской сцены-2024» предполагается участие известных в российском театральном пространстве драматургов и режиссёров, а также местных авторов, режиссёров Русского драматического, молодёжного художественного и Бурятского драматического театров. В сценических показах будут задействованы актёры данных театров.



Возрастное ограничение: 18+.

