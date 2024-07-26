К концу года должны быть обеспечены питьевой водой 68 % жителей республики
В Бурятии строится и реконструируется 10 объектов по проекту «Чистая вода». В этом году республика направила свыше 1 миллиарда рублей на строительство и ремонт водоводов и водозаборных сооружений.
Как сообщили в пресс-службе министерства строительства РБ, строятся новые сети водоснабжения в п. Верхняя Берёзовка, в Левобережной части Улан-Удэ, в 15-м микрорайоне Северобайкальска, в с. Гусиное Озеро Селенгинского района, в с. Мухоршибирь, в п. Кабанск. Реконструируются сети в селах Холтосон и Тапхар.
Средства были выделены правительством России в рамках проекта «Чистая вода», целью которого является обеспечение качественной питьевой водой 68 % жителей Бурятии к концу 2024 года.
- За пять с половиной лет с момента его запуска в 81 регионе построили и реконструировали 1214 объектов. В том числе на 31 объекте работы завершились в первом полугодии 2024 года, - подчеркнул заместитель председателя правительства Марат Хуснулин.
В Бурятии ведутся работы на 10 сетях водоснабжения
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