В Бурятии ведутся работы на 10 сетях водоснабжения

К концу года должны быть обеспечены питьевой водой 68 % жителей республики



В Бурятии строится и реконструируется 10 объектов по проекту «Чистая вода». В этом году республика направила свыше 1 миллиарда рублей на строительство и ремонт водоводов и водозаборных сооружений.



Как сообщили в пресс-службе министерства строительства РБ, строятся новые сети водоснабжения в п. Верхняя Берёзовка, в Левобережной части Улан-Удэ, в 15-м микрорайоне Северобайкальска, в с. Гусиное Озеро Селенгинского района, в с. Мухоршибирь, в п. Кабанск. Реконструируются сети в селах Холтосон и Тапхар.



Средства были выделены правительством России в рамках проекта «Чистая вода», целью которого является обеспечение качественной питьевой водой 68 % жителей Бурятии к концу 2024 года.



- За пять с половиной лет с момента его запуска в 81 регионе построили и реконструировали 1214 объектов. В том числе на 31 объекте работы завершились в первом полугодии 2024 года, - подчеркнул заместитель председателя правительства Марат Хуснулин.

