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В Улан-Удэ автобусы временно не заезжают в Светлый

В Улан-Удэ автобусы временно не заезжают в Светлый
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это касается маршрутов №27 и № 27к

В столице Бурятии автобусы по маршрутам №27 и № 27к временно не заезжают в микрорайон Светлый и остановку «Первое поле» в Октябрьском районе. Об этом сообщили в мэрии Улан-Удэ. 

Все остальные городские маршруты идут без изменений.

Из-за ливней на дороге в Светлый образовалась большая промоина после ливней и сильных дождей. Ночью здесь были завершены работы по засыпке. Движение по дороге было открыто.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером из-за проливных дождей в Улан-Удэ ввели режим «Повышенная готовность»
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