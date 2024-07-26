Это касается маршрутов №27 и № 27к
В столице Бурятии автобусы по маршрутам №27 и № 27к временно не заезжают в микрорайон Светлый и остановку «Первое поле» в Октябрьском районе. Об этом сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Все остальные городские маршруты идут без изменений.
Из-за ливней на дороге в Светлый образовалась большая промоина после ливней и сильных дождей. Ночью здесь были завершены работы по засыпке. Движение по дороге было открыто.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером из-за проливных дождей в Улан-Удэ ввели режим «Повышенная готовность».
В Улан-Удэ автобусы временно не заезжают в Светлый
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