В Улан-Удэ искали детей вблизи воды





В Советском районе прошёл рейд по водным объектам. Его провела комиссия по делам несовершеннолетних вместе с председателями поисково-спасательной службы МКУ «Безопасный город», студенческим пожарно-спасательным отряд ВСГУТУ «Атлант».- В ходе рейда нарушений не выявлено, - отметили в администрации Советского района.Родителей просят быть бдительными и призывают усилить контроль над детьми особенно в жаркий период.- Не допускайте нахождения детей вблизи водных объектов без сопровождения взрослых!!! – отметили здесь.