В Улан-Удэ искали детей вблизи воды

Комиссия не выявила нарушений
В Советском районе прошёл рейд по водным объектам. Его провела комиссия по делам несовершеннолетних вместе с председателями поисково-спасательной службы МКУ «Безопасный город», студенческим пожарно-спасательным отряд ВСГУТУ «Атлант».
- В ходе рейда нарушений не выявлено, - отметили в администрации Советского района.
Родителей просят быть бдительными и призывают усилить контроль над детьми особенно в жаркий период.
- Не допускайте нахождения детей вблизи водных объектов без сопровождения взрослых!!! – отметили здесь.
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