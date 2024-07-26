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В Улан-Удэ искали детей вблизи воды

В Улан-Удэ искали детей вблизи воды
Общество,  Фото:Администрация Советского района г. Улан-Удэ
Комиссия не выявила нарушений

В Советском районе прошёл рейд по водным объектам. Его провела комиссия по делам несовершеннолетних вместе с председателями поисково-спасательной службы МКУ «Безопасный город», студенческим пожарно-спасательным отряд ВСГУТУ «Атлант».

- В ходе рейда нарушений не выявлено, - отметили в администрации Советского района.

 
Родителей просят быть бдительными и призывают усилить контроль над детьми особенно в жаркий период.

- Не допускайте нахождения детей вблизи водных объектов без сопровождения взрослых!!! – отметили здесь. 
рейд дети подростки ПДН

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